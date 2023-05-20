برنامج حافل لـ «جائزة الشيخ زايـد للكتاب» يُثري فـعاليات المعرض

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مشاركتها في الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك ببرنامج حافل بالفعاليات الثقافية، بحضور نُخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم. وتستهلّ الجائزة فعالياتها بجلسة حوارية مع الفائزين في دورتها السابعة عشرة لمناقشة أعمالهم التي أثرت المكتبة العربية. ويرأس الجلسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فيما يدير الحوار الدكتور خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب. وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من علي جعفر العلّاق، الفائز في فرع الآداب؛ وشكري السعدي، الفائز في فرع الترجمة؛ وماتيو تيلييه، الفائز في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى؛ ود. جليلة الطريطر، الفائزة في فرع الفنون والدراسات النقدية؛ وسعيد خطيبي، الفائز في فرع المؤلف الشاب؛ وفاطمة البدوي، ممثلة دار العين للنشر الفائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية؛ والموسيقار عمر خيرت، الفائز في فرع شخصية العام الثقافية 2023. وتقام الجلسة في الساعة 6:00 مساءً يوم 23 مايو في مسرح بورصة- القاعة 12، ويليها حفل توقيع الكتب الفائزة في الساعة 7:30 مساءً في ركن توقيع الكتب - القاعة 11.

مرائي النّساء

وتستضيف الجائزة كذلك ندوة حوارية مع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023 بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي. وتُدير البروفيسور هناء صبحي، أستاذ الأدب واللغة الفرنسية في الجامعة، الندوة التي تستضيف الدكتورة جليلة الطريطر للحديث عن كتابها «مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة» الصادر عن الدار التونسيّة للكتاب عام 2021. ويشارك في الندوة أيضاً الروائي الجزائري سعيد خطيبي الذي يتحدث عن روايته «نهاية الصحراء» الصادرة عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل، لبنان في 2022، متناولاً تقنية الرواية وأحداثها والواقع والتخييل فيها.. تقام الندوة في الساعة 10:00 صباحاً يوم 24 مايو في جامعة السوربون أبوظبي- جزيرة الريم.

مسيرة «خيرت»

وتعقد الجائزة كذلك جلسة تجمع الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت بالإعلامية الدكتورة هالة سرحان في الساعة 4:00 مساءً يوم 24 مايو في مسرح بورصة - القاعة 12 في حوار يستعرض أبرز محطات مسيرته الموسيقية وحياته. يتزامن عقد الجلسة مع إعلان جائزة الشيخ زايد للكتاب الموسيقار عمر خيرت شخصية العام الثقافية لدورتها السابعة عشرة تقديراً لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية اللافتة التي أحدثت نقلة في تقديم الأعمال الموسيقية ببصمة خاصة وواضحة، تجلت في العديد من المقدمات الموسيقية الخاصة بالأفلام والأعمال الدرامية، وتميزت بشخصيتها وبجُملها الموسيقية التي تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

أما ندوة «متعة اللغة العربية»، فتقام في الساعة 5:00 مساءً يوم 24 مايو في مسرح آيا صوفيا - القاعة 10، بالتعاون مع مكتبة الأدب العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، وتستضيف مجموعة من الباحثين والمترجمين الحاصلين على جوائز عدة، لمناقشة أهمية تناول التراث الأدبي العربي الضخم بالتأليف والترجمة من وجهة نظرهم.

أدب الخيال العربي

تعقد الجائزة فعالية مميزة بعنوان «أدب الخيال العربي: توجه متنامٍ وآفاق جديدة للترجمة» بالتعاون مع مجلة ببلشنغ بيرسبكتفز. وتستهدف هذه الفعالية دور النشر، مسلطة الضوء على أدب القصص والروايات، وأهميته بالنسبة لدور النشر الدولية، باعتباره بوابة لدخول واستكشاف عالم المؤلفات العربية، فضلاً عن أنَّ ترجمة هذه الأنواع الأدبية تُمكّن دور النشر الأجنبية من إنشاء علاقات طويلة الأمد مع دور النشر العربية، وبالتالي تمهد السبيل لترجمة مجموعة واسعة من كتب الأدب العربي إلى مزيد من اللغات. يُدير بورتر أندرسون، رئيس تحرير مجلة ببلشنغ بيرسبكتفز، الحوار مع المتحدثين جيسيكا بابان، وهي وكيلة أدبية؛ وأحمد رشاد، الرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية؛ وعلي عبد المنعم، استشاري النشر والشراكات. وتقام الفعالية في الساعة 3:00 ظهراً يوم 25 مايو في مسرح آيا صوفيا - القاعة 10.

وتستضيف الجائزة بالتعاون مع مؤسسة «بحر الثقافة» الكاتب العراقي جعفر العلّاق في جلسة خاصة للحديث عن عمله الفائز في فرع الآداب: «إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية» الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون، الأردن عام 2022. ويُشكل الكتاب إضافة نوعية إلى أدب السيرة الذاتية العربية، وخاصة أنّه سيرة لتجربة شعرية نلمس فيها طبيعة العلاقة بين الشاعر وقصيدته، فضلاً عن التفاعل مع الواقع الثقافي العراقي والعربي على امتداد نصف قرن. ومن المقرر إقامة الجلسة في الساعة 4:30 عصراً يوم 25 مايو في جناح المؤسسة قاعة 12.

وتختتم الجائزة برنامجها الثقافي في المعرض بندوة تعقدها بالتعاون مع صالون الملتقى الأدبي، وتديرها مؤسسة ورئيسة الصالون، أسماء صديق المطوع، بمشاركة الروائي سعيد خطيبي؛ وذلك في الساعة 7:30 مساءً يوم 27 مايو 2023 في مسرح آيا صوفيا - القاعة 10.