«الناشرين الإماراتيين» تشارك في «المدينة المنورة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

في معرض المدينة المنورة للكتاب، تطلُّ جمعية الناشرين الإماراتيين من جديد على محبي الكتاب السعوديين، حاملةً لهم نخبة من روائع نتاجات دور النشر الإماراتية، التي يسلّط مشروع «منصة» الضوء عليها خلال الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي يُقام في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 18 حتى 28 مايو الجاري، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية.

تستعرض «منصة» زوار المعرض ما يزيد على 410 عناوين من أبرز إصدارات 51 ناشراً من أعضاء الجمعية، ليجدوا كل ما يلّبي شغفهم وأذواقهم من الكتب التي تتنوّع ما بين الأدبية والمعرفية والعلمية، وذلك ضمن إطار مهمتها الرامية إلى تمكين الناشرين الإماراتيين والعرب من اكتساب انتشار عالمي من خلال كتبهم، وفي الوقت نفسه، تقديم مجموعة رائعة من الكتب لشتّى شرائح القرّاء في كل مكان، للإسهام في تأصيل القراءة واستدامة المعرفة لديهم.

أبواب جديدة

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية: «انطلاقاً من تجربتنا الناجحة في الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة في العام المنصرم، حرصنا، في الجمعية، على المشاركة في هذه الدورة الثانية المميّزة التي تشهد مشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية. ونطمح من خلال هذه المشاركة في فتح أبواب جديدة أمام ناشرينا للوصول إلى أسواق جديدة، والتواصل مع الكتّاب والناشرين العالميين، ما يسهم في تعزيز مبيعاتهم ومساعدتهم على إبرام تعاقدات جديدة في مجال الترجمة والنشر والتوزيع».

وأضاف أن الجمعية تطمح من خلال مشروع «منصة» لأن تلعب دوراً رئيسياً في مجال توزيع الكتاب الإماراتي عالمياً عبر المشاركة في مختلف الفعاليات والمحافل الثقافية المحلية والدولية ومنصات بيع وتوزيع الكتب الرئيسية، بما يكفل تطوير واستدامة صناعة النشر في الدولة ووصول الكتاب الإماراتي إلى أسواق جديدة.