«خليفة التربوية» تشارك في «أبوظبي للكتاب 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية دور ورسالة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ونجاحه في ترسيخ مكانته طوال الفترة الماضية منصة عالمية لنشر ثقافة التميز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت أمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، إلى حرص الجائزة على المشاركة بجناح متميز في مختلف دورات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بحيث تترجم من خلال مشاركتها بهذا الجناح رسالتها وأهدافها في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي والتربوي، موضحة أن المعرض يتيح الفرصة للأدباء والمثقفين من مختلف فئات المجتمع والمؤسسات للمشاركة في النهضة الثقافية، التي تشهدها إمارة أبوظبي خاصة دولة الإمارات بصفة عامة، حيث رسخت إمارة أبوظبي مكانتها كعاصمة للثقافة العالمية من خلال الدور الرائد الذي تقوم به في مد جسور التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات في جميع أنحاء العالم.



استدامة التميز

وقالت أمل العفيفي: إن الجائزة تشارك في المعرض في القاعة تحت شعار «استدامة التميز»، الذي يعكس رسالة الجائزة وأهدافها في نشر التميز وتحفيز عناصر الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات، التي تعزز التميز على مستوى قطاع التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي.

ولفتت إلى أن الجائزة تسلط الضوء من خلال جناحها على محاور وموضوعات ترتبط بالمجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية، وكذلك مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات في التعليم المبكر للطفولة.