إصدارات جديدة لـ«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» في «أبوظبي للكتاب 32»



أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمنصة خاصة في فعاليات الدورة «32» لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، وتتضمن مشاركة الجامعة فعاليات ثقافية وأدبية وعلمية ومحاضرات وندوات، إلى جانب عرض إصداراتها الجديدة من الكتب والمراجع، والتي تعتبر حصيلة جهودها العلمية والمؤتمرات والرسائل الأكاديمية التي أصدرتها الجامعة.

إلى ذلك، أكدت كريمة المزروعي، مستشار الجامعة، أن مشاركة الجامعة بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي الكتاب للمرة الأولى، فرصة لإثراء فعاليات المعرض الذي يعتبر أحد أهم الأحداث الثقافية في العاصمة أبوظبي. وقالت: إن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات باعتبارها منارة للفكر والإبداع الثقافي والأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية.

وأضافت: «تتطلع الجامعة، من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية إلى طرح رسائلها العلمية، وإصداراتها الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، والتي تشمل كتباً بحثية ومؤلفات خاصة بجوائز الجامعة البحثية، إلى جانب حصيلة معرفية وافرة من مخزون المؤتمرات التي نظمتها الجامعة مؤخراً»، مشيرة إلى أن نخبة من أساتذة الجامعة سيقدمون عصارة فكرهم ومعرفتهم العلمية والأدبية والفلسفية من خلال مشاركتهم في الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعرض وعبر منصة الجامعة.

وفي محور آخر، تشهد منصة الجامعة خلال أيام المعرض توقيع عدد من الكتب الجديدة بقلم أساتذة الجامعة بالعناوين التالية: «عندما يغلق باب الصف»، و«ابن طفيل مرة أخرى»، و«النص المعنف»، و«المعالجة الآلية للغات والإنسانيات». وتشهد منصة الجامعة عقد ندوات ومحاضرات منها: الاستدامة في دولة الإمارات، والمناهج العلمية لدراسة الأديان، والسنع الإماراتي، وابن خلدون المفكر والمؤرخ، وتجديد الخطاب الديني، والأدب الإماراتي والامتدادات، والتسامح الاجتماعي وأثره في المجتمع.