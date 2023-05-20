الأحد 21 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

إصدارات جديدة لـ«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» في «أبوظبي للكتاب 32»

إصدارات جديدة لـ«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» في «أبوظبي للكتاب 32»
20 مايو 2023 14:06


أبوظبي (الاتحاد)
تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمنصة خاصة في فعاليات الدورة «32» لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، وتتضمن مشاركة الجامعة فعاليات ثقافية وأدبية وعلمية ومحاضرات وندوات، إلى جانب عرض إصداراتها الجديدة من الكتب والمراجع، والتي تعتبر حصيلة جهودها العلمية والمؤتمرات والرسائل الأكاديمية التي أصدرتها الجامعة.
إلى ذلك، أكدت كريمة المزروعي، مستشار الجامعة، أن مشاركة الجامعة بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي الكتاب للمرة الأولى، فرصة لإثراء فعاليات المعرض الذي يعتبر أحد أهم الأحداث الثقافية في العاصمة أبوظبي. وقالت: إن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات باعتبارها منارة للفكر والإبداع الثقافي والأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية.
وأضافت: «تتطلع الجامعة، من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية إلى طرح رسائلها العلمية، وإصداراتها الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، والتي تشمل كتباً بحثية ومؤلفات خاصة بجوائز الجامعة البحثية، إلى جانب حصيلة معرفية وافرة من مخزون المؤتمرات التي نظمتها الجامعة مؤخراً»، مشيرة إلى أن نخبة من أساتذة الجامعة سيقدمون عصارة فكرهم ومعرفتهم العلمية والأدبية والفلسفية من خلال مشاركتهم في الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعرض وعبر منصة الجامعة.
وفي محور آخر، تشهد منصة الجامعة خلال أيام المعرض توقيع عدد من الكتب الجديدة بقلم أساتذة الجامعة بالعناوين التالية: «عندما يغلق باب الصف»، و«ابن طفيل مرة أخرى»، و«النص المعنف»، و«المعالجة الآلية للغات والإنسانيات». وتشهد منصة الجامعة عقد ندوات ومحاضرات منها: الاستدامة في دولة الإمارات، والمناهج العلمية لدراسة الأديان، والسنع الإماراتي، وابن خلدون المفكر والمؤرخ، وتجديد الخطاب الديني، والأدب الإماراتي والامتدادات، والتسامح الاجتماعي وأثره في المجتمع.

أخبار ذات صلة
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
آخر الأخبار
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
الرياضي
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
اليوم 12:57
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
الإمارات
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
اليوم 12:54
زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
عربي ودولي
زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما
اليوم 12:45
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
الرياضي
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
اليوم 12:30
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©