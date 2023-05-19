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ثقافة

«الزمن والهوية».. منصة لدعم رواد الفن المحلي

«الزمن والهوية».. منصة لدعم رواد الفن المحلي
20 مايو 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بدء الاستعدادات لتنظيم معرض «الزمن والهوية» الذي تستضيفه مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال أغسطس المقبل، بمشاركة كوكبة من المبدعين والفنانين الإماراتيين. ويهدف المعرض إلى اكتشاف المواهب المحلية في مجالات الفنون والثقافة كافة، وتنمية أصحابها ودعمهم وتحفيزهم على متابعة شغفهم الإبداعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركتهم في إثراء المشهد الفني المحلي. ويمثل معرض «الزمن والهوية» منصة إبداعية جديدة تصافح الهيئة من خلالها عشاق الفنون على اختلافها، وتفتح عبرها الآفاق أمام أصحاب المواهب الإماراتية، وتساهم في تمكينهم من عرض أعمالهم وتجاربهم الفنية.

دبي
الإمارات
دبي للثقافة
هيئة الثقافة والفنون
مكتبة الصفا للفنون والتصميم
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