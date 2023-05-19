«كتاب وأدباء الإمارات» يعتمد مشاركاته في«أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الدورة الثانية والثلاثون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، مشاركة متميزة لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وقد اعتمد مجلس إدارة الاتحاد برنامج مشاركاته الثقافية والأدبية في معرض أبوظبي للكتاب المقام خلال الفترة من 22 - 28 مايو الجاري متضمناً التالي: الاثنين 22 مايو الساعة 6 مساء جلسة حوارية «الإصدار الروائي الأول» بمشاركة أمل الزيودي وشيماء محمد وبإدارة باسمة المصباحي بالتعاون مع قهوة للنشر، الثلاثاء 23 مايو بقاعة أنماط الحياة بالرابعة مساء يعقد الاتحاد جلسة "أطفالنا والقراءة".. «البداية الأولى لسلامة الكتابة» تقدمها نادية النجار ويديرها ياسر النيادي، وفي الثامنة مساء أمسية شعرية لشعراء من شباب الإمارات يشارك بها: سليمة المزروعي وياسر دحي وتديرها نجاة الظاهري، وفي يوم الأربعاء 24 مايو بالرابعة مساء وبقاعة أنماط الحياة جلسة جوارية «مستقبل الكتابة الأدبية» تشارك فيها الدكتورة بديعة الهاشمي وإيمان الحمادي وتديرها علياء المنصوري، فيما تقام بالسادسة مساء محاضرة بعنوان «الخنساء.. قصيدة بين عهدين للأديبة ساجدة موسوي وتقدمها مريم الزرعوني.



جلسات حوارية

في يوم الخميس 25 مايو يعقد الاتحاد جلسة حوارية» بين جيلين «يشارك فيها: أحمد العسم وحصة العامري وتديرها صالحة عبيد غابش، وفي السادسة مساء في جناح الاتحاد جلسة "التراث العالمي.. وأثره في التجربة الأدبية الإماراتية" يقدمها الدكتور عبدالعزيز المسلم وتديرها آن الصافي، كذلك إقامة حفل توقيع كتاب "الغازي الخفي - أدب أطفال" للكاتبة هدى جمال، وفي يوم الجمعة 26 مايو وفي قاعة أنماط الحياة، يقام في جناح الاتحاد حفل توقيع رواية "قوس الرمل" للكاتبة لولوة المنصوري، وفي يوم السبت 27 مايو وبالثامنة مساء تعقد جلسة نقاشية بعنوان "النقد بين الضرورة والترف" بمشاركة الدكتور شعبان بدير والدكتور صالح هويدي وتديرها الدكتورة مريم الهاشمي، وفي السادسة مساء تعقد جلسة "نحو مستقبل يقوده المبدعون" تقدمها الدكتورة فاطمة المعمري ويديرها محسن سليمان، ويقام في جناح الاتحاد حفل توقيع كتاب "سيميائية الشخصيات في روايات تيار الوعي الإماراتية.. علي أبوالريش أنموذجاً" لقصي عيد.



إصدارات جديدة

فيما يخص الإصدارات الجديدة، يصدر الاتحاد العدد الجديد الخامس والأربعين لمجلته «دراسات»، كما يصدر بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أربعة إصدارات هي: الواقعيّة السحريّة في القصّة القصيرة في الإمارات - دراسة - سميرة الشحي، سيميائية الشّخصيّات في روايات تيّار الوعيّ الإماراتيّة علي أبو الرّيش أنموذجًا - دراسة - قصي عيد، الغازي الخفي - أدب أطفال - هدى جمال، قوس الرمل «الطبعة الثانية» - رواية - لولوة المنصوري.

وبالتعاون مع أكاديمية الشعر يصدر الاتحاد كتابين هما: ملامح التجديد في الشعر العربي المعاصر من منظور النقد الأدبي الحديث - دراسة - د. ناجية الخرجي، وديوان الشاعر سلطان العويس.