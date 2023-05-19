«أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن برنامج «رواق الأدب والكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن البرنامج الثقافي لمبادرة «رواق الأدب والكتاب» في سنتها الثامنة، والذي تستمر فعالياته ضمن الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة بين 22 و28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتقدّم مبادرة «رواق الأدب والكتاب» هذا العام، 14 إصداراً أدبياً وندوتين حواريتين وورشة تدريبية وحفلات توقيع كتب للأدباء والشعراء، ضمن برنامجها الثقافي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت عنوان «القصائد لا تموت» احتفاءً بإرث وتجربة الشاعر الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، وذلك بمشاركة أكثر من 30 من الأدباء والشعراء والكتّاب من الإمارات والوطن العربي، وبالشراكة مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ودار نبطي للنشر ودار الظبي للنشر.

استدامة المعرفة

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «يسرُّنا أن نواصل تعاوننا مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ودور النشر الإماراتية الرائدة دار نبطي للنشر ودار الظبي للنشر، في إطار مبادرة رواق الأدب والكتاب التي تعمل في عامها الثامن على تعزيز استدامة المعرفة واحتضان الكتّاب ودعم المؤلفين والمبدعين، وتحفيز صناعة الكتاب والتأليف والنشر».

وتابعت: «نسعى لتكريم الإبداع الأدبي العربي وتشجيع الإنتاج المعرفي والحفاظ على اللغة العربية والهوية الثقافية، وتتضمن مشاركتنا هذا العام ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين، إطلاق 14 إصدارًا جديدًا، وبرنامجا ثقافيا متكاملاً تحت عنوان«القصائد لا تموت»احتفاءً بإرث وتجربة الشاعر الإماراتي الكبير الراحل حبيب الصايغ، تجسيداً لرسالتنا في إشراك المجتمع في حوار بنّاء من خلال توفير منصة لتبادل المعرفة وتحفيز الفكر النقدي».

حفلات توقيع

تتيح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خلال المبادرة الفرصة للجمهور للقاء الكتاب والشعراء المشاركين، والاطلاع على أعمالهم الأدبية المميزة والاستمتاع بقصائدهم الشعرية ومناقشتها معهم عن قرب من خلال ورش العمل وحفلات توقيع الكتب في جناحي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، حيث يمكن للجمهور اقتناء نسخ موقعة من الأعمال الأدبية للشعراء والكتاب المشاركين. وتشمل الأعمال الأدبية التي سيتم توقيعها خلال المعرض:

- كتاب «أسمى الردى ولده» (قراءات نقدية في تجربة الشاعر الراحل حبيب الصايغ) لمجموعة من الكتّاب بالتعاون مع دار نبطي للنشر، بينهم الشاعر أحمد العسم، الشاعر عبد الله السبب، الشاعرة فاتن حمودي، الدكتور هيثم الخواجة، الدكتور يوسف حطيني، والشاعر ناصر البكر الزعابي، يركز الكتاب على المنجز الأدبي والإرث الكبير الذي تركه الشاعر حبيب الصايغ عبر مسيرة عطائه الثقافي، وسيقام حفل توقيع الكتاب يوم الجمعة الموافق 26 مايو في تمام الساعة 6 مساءً وحتى 7 مساءً في جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في المعرض.

- 4 كتب لدار نبطي للنشر لكل من الشاعر عبدالله السبب، والدكتور سرور الكعبي، وعتيج القبيسي، وشيخة الجابري، يوم الجمعة الموافق 26 مايو، الساعة 7 مساءً في جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في المعرض.

- 5 كتب لدار الظبي للنشر من تأليف عائشة سالم الزعابي، وفاطمة محمد بنعمر، والدكتورة عائشة علي الغيص، يوم السبت 27 مايو، الساعة 6:15 مساءً في جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في المعرض.

- جلسة توقيع الأعمال الأدبية الخاصة باتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في جناحهم بالمعرض، والتي تضم دراسة الواقعية السحرية في القصة القصيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لسميرة علي الشحي، يوم الأربعاء 24 مايو في تمام الساعة 7:30 مساءً، ورواية قوس الرمل للكاتبة لولوة المنصوري، يوم الخميس الموافق 25 مايو في تمام الساعة 7:30 مساءً، ودراسة سيمائية الشخصيات في روايات تيار الوعي الإماراتية علي أبو الريش نموذجاً، للدكتور قصي محمد فايز عيد، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 مايو في تمام الساعة 7:30 مساءً، وكتاب الغازي الخفي (أدب أطفال) للمؤلفة هدى كمال محمود، وذلك يوم السبت الموافق 27 مايو وفي تمام الساعة 7:30 مساءً.

ندوات حوارية

تستضيف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ندوات حوارية لتسليط الضوء على مستقبل الشعر العربي، وإنجازات الشاعر الراحل حبيب الصايغ، تشمل ندوة «مستقبل الشعر العربي وآفاق النقد»، التي تنظمها المجموعة يوم الخميس الموافق 25 مايو في تمام الساعة 5:15 مساءً وحتى 6 مساءً في مسرح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتورة أماني فؤاد، والأستاذ الدكتور يوسف عيد، والدكتورة مريم الهاشمي، وبإدارة سامح كعوش.

وفي يوم الجمعة الموافق 26 مايو وفي تمام الساعة 5 مساءً وحتى 5:45 مساءً تستضيف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ندوة «حبيب الصايغ: أسمى الردى ولده»، وذلك في مسرح أنماط الحياة وبمشاركة الشاعر عبدالله السبب، والدكتور يوسف حطيني، وبإدارة الشاعر ناصر البكر الزعابي، وتهدف تسليط الضوء على مسيرة الراحل حبيب الصايغ والتي استمرت لأكثر من خمسة عقود من العطاء دفاعاً عن أصالة الشعر.

أساسيات الكتابة

تشمل فعاليات البرنامج الثقافي التي تنظمه المجموعة ورشة «أساسيات الكتابة الإبداعية»، والتي يقدمها كل من سامح كعوش وأحمد العسم يوم الخميس الموافق 25 مايو في تمام الساعة 6:30 مساءً وحتى 7:30 مساءً، في جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وبهدف التعريف بالمذاهب الأدبية وخصائصها والأشكال التعبيرية الإبداعية، ودراسة المحسنات اللفظية لتمكين المشاركين من إنتاج نصوص أدبية بمستويات إبداعية، وتسليط الضوء على أهمية التعبير والكتابة الإبداعية في إطار تعزيز اللغة العربية.