حضور فاعل للصين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023

تشهد الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، مشاركة صينية متميزة تعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على كافة الأصعدة، وتؤكد الروابط الثقافية بين البلدين والتي تعود بجذورها إلى ما يزيد عن خمسين عاماً.



وتعد مشاركة الصين في المعرض هذا العام الأكبر لها في أي معرض دولي بعد معرض فرانكفورت للكتاب؛ حيث تشارك خمسون دار نشر صينية حكومية، عشرون منها تشارك حضورياً، فيما تشارك بقية دور النشر عبر توكيلات، وتتنوع مشاركات دور النشر الصينية بين دور أكاديمية وأدبية وتعليمية ودور متخصصة في كتب الأطفال.

ومن أبرز الجهات المشاركة في الدورة الحالية: معرض بكين الدولي للكتاب والشركة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الكتب والشركة الوطنية الصينية التعليمية لاستيراد وتصدير الكتب ودور نشر كل من: "إيلين للترجمة والنشر" و"جامعة بكين للغات والثقافة" و"جيلي لكتب الأطفال"، و"مجموعة سيتشوان للإعلام والنشر" و"مجموعة فينكس للإعلام والنشر" وغيرها من دور النشر الصينية الشهيرة.

حضور نوعي ومشاركة فاعلةولا يقتصر الحضور الصيني في فعاليات المعرض على دور النشر فحسب؛ بل يشمل أيضاً وفداً رفيع المستوى يضم 40 مشاركاً من مسؤولين وناشرين وكتّاب ومثقفين، ويمتد ليساهم بشكل لافت عبر مختلف برامج المعرض؛ حيث يحتضن برنامجه المهني فعاليات صينية عدة منها: ندوة عن تبادل حقوق النشر، وندوة أخرى حول تجربة الصين في النشر الذاتي ومستقبله، و"ملتقى حقوق النشر العربي الصيني"، الذي يُقام بحضور عشر دور نشر صينية، إلى جانب "منتدى حوار الحضارات الآسيوية - التعاون العربي الصيني في مجال النشر - آفاق وفرص" الذي يشهد حضور عشر دور نشر صينية وخمسة متحدثين صينيين على رأسهم السفير الصيني في الإمارات السيد "تشانغ ييمينغ".

أما البرنامج الثقافي فسيحظى بمشاركة صينية فاعلة تتمثل بلقاء مع الكاتب الصيني الشهير ورائد أدب التشويق "تساي جون" حول أدب الشباب في الصين وتحويل الأعمال الأدبية للشاشة، وندوة بعنوان "الأدب الصيني بعيون عربية، حول الرواية الصينية الشهيرة "المرسال" بحضور مؤلفها "ليو لينغ تشنغ"، رئيس اتحاد كتّاب منطقة "شينجيانغ" الصينية.

كما يشهد المعرض إطلاق سلسلة إصدارات صينية مترجمة للعربية تضم عشرة إصدارات تعرض لأول مرة بالعربية بحضور المترجمين والناشرين المشاركين، إلى جانب توقيع اتفاقيات حقوق نشر ثلاثين كتاباً صينياً مع دور النشر العربية، منها الرواية الصينية الأكثر مبيعاً عالمياً في مجال الخيال العلمي "الأرض المتجولة".

وسيكون عشاق الأدب الصيني من زوار المعرض على موعد مع ندوة متخصصة تناقش "أدب الخيال العلمي في الصين وآفاق التعاون العربي الصيني"، فيما سيحظى محبو الفن الصيني بفرصة حضور حفل فني ثقافي عبر منصة "أتعلم" بعنوان "الصين بعيون إماراتية" يقدمه طلبة مدارس من الإماراتيين والمقيمين في الإمارات باللغة الصينية.

وتشمل الفعاليات أيضاً لقاءات واجتماعات للوفد الصيني المشارك وممثلي دور النشر الصينية مع مسؤولي مركز أبوظبي للغة العربية، لمناقشة مشاركة المركز في معرض بكين للكتاب، وسبل التعاون بين المعرضين، كما سيزور الوفد الصيني عدداً من معالم أبوظبي الثقافية والحضارية، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وبعض المراكز الثقافية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير.

علاقات ثقافية تاريخية

ويتمتع البلدان الصديقان بعلاقات ثنائية ثقافية قوية تستند إلى التعاون الثقافي الممتد لعقود، إذ مثَّلت الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إلى بكين في مايو 1990، أول زيارة لأحد قادة دول مجلس التعاون الخليجي للصين، والتي دشَّنت مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين الصديقين، كما وضعت الأساس للعلاقات الثقافية بينهما، إذ وضع خلالها حجر الأساس لإنشاء مركز الإمارات لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وهو أحد قنوات التواصل الحضاري والثقافي بين الشعب الصيني والشعوب العربية منذ افتتاحه عام 1994، ولا يزال هذا المركز يحظى بدعم إماراتي موصول نابع من عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد تطوراً مستمراً مع الزيارات المتبادلة من مسؤولي كلا البلدين.

وفي إطار الجهود المبذولة سعياً لتعزيز وتشجيع التبادل الثقافي بين البلدين، افتتحت في أبوظبي عام 2010 أول مدرسة من نوعها على مستوى المنطقة لتدريس اللغة الصينية بهدف إعداد قاعدة وطنية من الكوادر المتخصصة التي تشكل جسراً لتعزيز التواصل الحضاري والثقافي، وغدا برنامج تدريس اللغة الصينية حاضراً في مائتي مدرسة إماراتية، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم الإماراتية تدرس إدخال اللغة الصينية ضمن مناهجها وتخصيص مدارس لهذا الهدف ضمن خطتها المستقبلية.