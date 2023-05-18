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متاحف الشارقة ترفع شعار «الاستدامة»

متاحف الشارقة ترفع شعار «الاستدامة»
19 مايو 2023 01:21

الشارقة (الاتحاد)

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شاركت إمارة الشارقة العالم الاحتفال السنوي المميز باليوم العالمي للمتاحف، وركز احتفال هذا العام على دور المتاحف في تعزيز الاستدامة، لتبرز الشارقة في هذه المناسبة وجهة ثقافية تدعم جهود صون الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وحاضنة للتنوع والإبداع والتراث في المنطقة العربية والإسلامية، وتحتضن الشارقة شبكة من المتاحف وصل عددها إلى 16 متحفاً، تحفظ إرث الإمارة الحضاري وتاريخها العريق، وتغطي عدة مجالات مختلفة، من الآثار والثقافة، والطبيعة، والعلوم، والحصون، والتراث، إلى وسائل النقل، وتستقبل العديد من الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

متاحف الشارقة
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الشارقة
الاستدامة
اليوم العالمي للمتاحف
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