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ثقافة

«تراث الإمارات»: برنامج ثقافي حافل في «أبوظبي للكتاب»

النادي يشارك بإصدارات وفعاليات نوعية (وام)
19 مايو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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يشارك نادي تراث الإمارات، في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، من 22 إلى 28 مايو الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
ويعرض جناح النادي عدداً من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات، مثل «ديوان الشيخ زايد» طيب الله ثراه، وكتاب «روائع البيان في آل نهيان»، وكتاب «من الوثائق العثمانية في تاريخ الجزيرة العربية»، وكتاب «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين»، بالإضافة إلى عدد من الدواوين الشعرية، مثل ديوان فارس الشعر، وديوان بن عتيج، وديوان كميدش بن نعمان، ومجلدات مجلة «تراث».
كما ينظم جناح النادي برنامجاً ثقافياً حافلاً يواكب رسالة المعرض لهذا العام التي تحتفي بمفهوم «الاستدامة»، اتساقاً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 عاماً للاستدامة، كما يواكب البرنامج استضافة الجمهورية التركية ضيف شرف للدورة الحالية، واعتماد ابن خلدون شخصية المعرض.
ويشمل البرنامج عدداً من المحاضرات الثقافية والفكرية بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين المتخصصين، منها محاضرات: «الرواية الإماراتية: رؤية نقدية»، و«وثائق الإمارات والجزيرة العربية في الأرشيف العثماني»، و«سيرة الشيخ زايد في رواية الصقر لجلبير سينويه»، و«لمحة عن الرحالة العرب إلى الآستانة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر»، و«ابن خلدون العالِم الاجتماعي العابر للزمان والمكان»، وغيرها من المحاضرات.
كما يضم جناح النادي ركناً للحرف النسائية التراثية التي تعرّف الزوار بجوانب من الثقافة والتراث الإماراتي، إلى جانب نشاط للرسم والتلوين للأطفال.

نادي تراث الإمارات
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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