«العويس الثقافية» تنظم أنشطة متنوعة في «أبوظبي للكتاب»

دبي (وام)

تشارك مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب من 22 ولغاية 28 مايو الجاري بمجموعة من الأنشطة الثقافية التي تعكس هويتها الرائدة في منح الجوائز وتقدير المبدعين في الوطن العربي.

وسيشارك في فعاليات المؤسسة كل من الشعراء: الدكتور علي جعفر العلاق وقاسم حداد وسوسن دهنيم وإبراهيم الهاشمي وحسين درويش، بالإضافة إلى مجموعة من الروائيين في مقدمتهم الروائي نبيل سليمان وجمال مطر وصالحة عبيد حسن وعفراء محمود، كما يشارك نقاد بكتابين جديدين من إصدارات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

ويأتي برنامج المؤسسة الذي سيقام بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية متواكباً مع سياستها الهادفة إلى الاحتفاء بالمبدعين الفائزين بالجائزة حيث تقام على المنصة الرئيسة للمعرض أمسيتان شعريتان للشاعر الدكتور علي جعفر العلاق مساء يوم الثلاثاء 23 مايو، والشاعر قاسم حداد في مساء يوم الخميس 25 مايو.

وتتواصل الفعاليات الثقافية في جناح المؤسسة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب حيث يقدم الروائي والأديب نبيل سليمان ندوة بعنوان «جماليات السرد الروائي في الإمارات» يصاحبها حفل توقيع روايته «جداريات الشام.. نمنوما» الصادرة حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن سلسلة الفائزون في مساء 26 مايو الجاري.

وتقام في مساء يوم الأربعاء 24 مايو ندوة بعنوان «تجارب وأصوات.. شهادات في الرواية الإماراتية» يشارك فيها كل من الإعلامي جمال مطر والقاصة صالحة عبيد حسن والقاصة عفراء محمود.

وبالتعاون مع نادي الكِتاب بالإمارات تقدم الروائية الدكتورة ميرال الطحاوي جلسة حوارية حول روايتها «أيام الشمس المشرقة» وتحاورها الإعلامية نوار أبو غازي ويقدمها الناقد الدكتور محمود بكري الأمين وبمشاركة الدكتورة فاطمة البودي والدكتور عبدالله الظنحاني وذلك مساء يوم السبت 27 مايو.

وتختتم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية برنامجها الثقافي بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مساء يوم السبت 27 مايو بحفلين لتوقيع أحدث إصداراتها: «تراتيل الصدى.. تجربة الشاعر أحمد عيسى العسم نموذجاً» للناقد الدكتور هيثم يحيى الخواجة، ويوقع كذلك كتاب «ثاني السويدي.. ريق الشعر لا يجف في بحر المعيريض».