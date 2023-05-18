أكبر معرض كتاب عائم في العالم يرسو في أبوظبي

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

في أجواء احتفالية افتتح مركز أبوظبي للغة العربية، أمس الأول، بميناء زايد، أكبر معرض عائم للكتاب في العالم في السفينة «لوغوس هوب»، التي تستقبل الزوار من الثامن عشر من مايو وحتى الرابع من يونيو الجاري، وتضم أكثر من 5 آلاف عنوان في العديد من المجالات، مثل الرياضة والعلوم والفنون والطب واللغات والمعاجم، بالإضافة إلى تقديمها بالتزامن مع الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، برنامجاً ثقافياً يتضمن ورش عمل تعليمية للأطفال وورشاً إبداعية وفنية إلى جانب جلسات نقاشية، منها ورشة «قراءة قصص الأطفال»، وورشة «تاريخ الأدب الموسيقي».

وفي حفل الافتتاح الذي حضره، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «معرض لوغوس هوب العائم إضافة نوعية تُثري جدول فعاليات أبوظبي الثقافية، وتدعم مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وإتاحة المجال أمام جميع فئات مجتمعنا للوصول بسهولة إلى الكتب والموارد المعرفية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمركز».

فيما قالت نورة الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية بمجموعة موانئ أبوظبي: «من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عبر استضافة المكتبة العائمة لوغوس هوب، إثراء للحياة الفكرية والثقافية في العاصمة، وسيكون بإمكان سكان الإمارة التمتع بزيارة عالم فريد من الكتب، حيث تتوافر آلاف العناوين التي تلبي مختلف الأذواق والأعمار».

تستقبل سفينة «لوغوس هوب» سنوياً نحو مليون زائر، وقد زارت مُنذ تأسيسها في العام 2009 أكثر من 150 دولة حول العالم، وبلغ عدد زوّارها 49 مليون شخص، فيما يضم طاقمها موظفين متطوّعين من 60 جنسية. وتتنقل فرق السفينة إلى المناطق المحيطة بها لزيارة المستشفيات والمدارس، وتقديم المساعدة والرعاية المجتمعية، انطلاقاً من التزامها بخدمة مجتمعات الموانئ.