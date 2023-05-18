«العويس الثقافية» تشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب 2023»

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب من 22 ولغاية 28 مايو 2023 الجاري، بمجموعة مميزة من الأنشطة الثقافية التي تعكس هويتها الرائدة في منح الجوائز وتقدير المبدعين العرب.

حيث سيشارك في هذه الفعاليات الشعراء: علي جعفر العلاق، وقاسم حداد، وسوسن دهنيم وإبراهيم الهاشمي، وحسين درويش، بالإضافة إلى روائيين في مقدمتهم نبيل سليمان وجمال مطر وصالحة عبيد حسن وعفراء محمود، كما يشارك فيها نقاد منهم هيثم يحيى الخواجة، وشاكر نوري.

ويأتي برنامج المؤسسة، والذي سيقام بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، متماشياً مع سياستها الهادفة إلى الاحتفاء بالمبدعين الفائزين بالجائزة، حيث تقام على المنصة الرئيسة للمعرض أمسيتان شعريتان للشاعرين، الدكتور علي جعفر العلاق، وقاسم حداد. فيما يقدم الروائي والأديب نبيل سليمان ندوة بعنوان «جماليات السرد الروائي في الإمارات»، يصاحبها حفل توقيع روايته «جداريات الشام.. نمنوما» الصادرة حديثاً عن المؤسسة، ضمن سلسلة «الفائزون».

وتقام أيضاً ندوة بعنوان «تجارب وأصوات.. شهادات في الرواية الإماراتية» يشارك فيها الإعلامي جمال مطر، والقاصة صالحة عبيد حسن، والقاصة عفراء محمود.

وبالتعاون مع نادي الكِتاب بالإمارات، تقدم الروائية ميرال الطحاوي جلسة حوارية حول روايتها «أيام الشمس المشرقة».

وتختتم المؤسسة برنامجها الثقافي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحفلين لتوقيع أحدث إصداراتها: «تراتيل الصدى.. تجربة الشاعر أحمد عيسى العسم نموذجاً» للناقد الدكتور هيثم يحيى الخواجة، و«ثاني السويدي.. ريق الشعر لا يجف في بحر المعيريض» لشاكر نوري.