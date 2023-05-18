برنامج ثقافي حافل لـ «تراث الإمارات» في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك نادي تراث الإمارات، في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويعرض جناح النادي عدداً من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات، مثل «ديوان الشيخ زايد» طيب الله ثراه، وكتاب «روائع البيان في آل نهيان»، وكتاب «من الوثائق العثمانية في تاريخ الجزيرة العربية»، وكتاب «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين»، بالإضافة إلى عدد من الدواوين الشعرية، مثل ديوان فارس الشعر، وديوان بن عتيج، وديوان كميدش بن نعمان، ومجلدات مجلة «تراث».

كما ينظم جناح النادي برنامجاً ثقافياً حافلاً يواكب رسالة المعرض لهذا العام التي تحتفي بمفهوم «الاستدامة»، كما يواكب البرنامج استضافة الجمهورية التركية ضيف شرف للدورة الحالية، واعتماد ابن خلدون شخصية المعرض.

ويشمل البرنامج محاضرات ثقافية بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين المتخصصين، منها محاضرات:«الرواية الإماراتية: رؤية نقدية»، «وثائق الإمارات والجزيرة العربية في الأرشيف العثماني»، «سيرة الشيخ زايد في رواية الصقر لجلبير سينويه»، «ابن خلدون العالِم الاجتماعي العابر للزمان والمكان».