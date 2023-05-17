«الشارقة للمتاحف» تبرز أهمية الممارسات الرقمية

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف مؤتمراً افتراضياً بعنوان «دور التحويل الرقمي للمقتنيات في المتاحف والمؤسسات الثقافية نحو التنمية المستدامة لمجتمعاتنا» اليوم، وتعلن عن فتح أبواب جميع متاحفها مجاناً احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف، الذي يركز في نسخة هذا العام على مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة.

رؤى قيّمة

ويهدف المؤتمر إلى توفير رؤى قيّمة حول التحديات والإمكانات والفرص المتاحة في مجال استخدامات ودمج الواقع الافتراضي والممكنات الرقمية في الواقع المتحفي، كما يسعى إلى اكتشاف أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا والممارسات التي يتم توظيفها من قبل المتاحف والمؤسسات الثقافية في المنطقة العربية وسواها لرقمنة وتوثيق المقتنيات، مستهدفاً تعزيز الممارسات المستدامة وجذب وإشراك الجمهور من خلال المنصات الرقمية.

وفي كلمتها، قالت منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف إن «استخدام المنصات والتقنيات الجديدة بهدف حماية المعلومات والحفاظ عليها يعد أمراً ضرورياً لضمان الوصول إلى التراث الثقافي لجمهور عالمي ومتنوع»، مؤكدةً التزام الهيئة بتعليم وترويج الفنون والثقافة بطرق تدعم التنمية المستدامة للمجتمع.

وأضافت: «يشكل مشروعنا الحالي عن الواقع المعزز في خورفكان نموذجاً لذلك، حيث يظهر الإمكانات الهائلة لدمج العوالم الافتراضية والفعلية بهدف إشراك الزوار بطرق جديدة ومبتكرة، وإحياء مقتنياتنا من خلال تجارب تفاعلية وغامرة تلبي توقعات زوارنا».

وذكرت عطايا، أن المشروع يستخدم الحركة الطبيعية، والرسوم ثلاثية الأبعاد، وأحدث تقنيات الواقع المعزز للسماح للزائرين بالتفاعل مع البيئة المادية في نصب المقاومة ومعروضاته بسلاسة، حيث يقدم رواية فريدة عن المقاومة البطولية لأهل خورفكان خلال الغزو البرتغالي عام 1507، من خلال استثمار تقنية الذكاء الاصطناعي ودمجها مع تقنية التحديق وأحدث تقنيات الواقع المعزز.

ثلاث جلسات

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، تحمل الأولى عنوان «المنصات والتقنيات الجديدة المستخدمة في رقمنة المقتنيات وتعزيز الممارسات المستدامة في المتاحف والمؤسسات الثقافية»، وتديرها هيزيل بيج مدير إدارة المقتنيات في الهيئة.

والجلسة الثانية تحت عنوان: «كيف تقوم المؤسسات المختلفة برقمنة وأرشفة المقتنيات ذات الأهمية للمنطقة العربية؟».

ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة «إشراك الجماهير من خلال المنصات الرقمية»، التي تسلط الضوء على أهمية استخدام الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الجوال وغيرها من التقنيات الناشئة، لاستقطاب وتعزيز تجربة الجمهور.

28 برنامجاً

تزامناً مع انطلاق مؤتمر «دور التحويل الرقمي للمقتنيات في المتاحف والمؤسسات الثقافية نحو التنمية المستدامة لمجتمعاتنا»، تعلن هيئة الشارقة للمتاحف عن تنظيم 28 برنامجاً للجمهور تركز على الاستدامة وزرع ثقافتها في الحياة اليومية، بالإضافة إلى إبراز أهمية جودة الحياة للفرد من خلال طرق للتخلص من التوتر والصحة النفسية.

وتتضمن البرامج ورش عمل خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو الجاري، تتيح اكتشاف أنظمة الري القديمة في الدولة، والبيئة البحرية، وأشجار النخيل، والتعرف على أبرز الحرف التقليدية، كما تتناول ورش العمل المصاحبة موضوعات تشمل إعادة التدوير، وصناعة الفخار، والطاقة المتجددة، وتزيين الأكياس الورقية بأنماط وأشكال هندسية، بالإضافة إلى العملات المعدنية من الحضارات القديمة.



