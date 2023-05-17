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ثقافة

ناصر الدرمكي: المتاحف محركات للتنمية المستدامة

ناصر الدرمكي: المتاحف محركات للتنمية المستدامة
18 مايو 2023 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

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قال ناصر الدرمكي، رئيس آيكوم الإمارات: «في ظل التغيرات البيئية والاجتماعية التي تواجه عالمنا، تبرز أهمية المتاحف، ليس فقط بوصفها أماكن لعرض القطع الأثرية والأعمال الفنية، بل هي أيضاً كمنارات للثقافة ومحركات قوية للتنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية». 
وأضاف: «تساهم المتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزز الانتماء الثقافي والهوية الوطنية للشعوب. كما أنها تعزز وعي الجمهور بقضايا البيئة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وتشجع على السلوك المستدام. بالإضافة إلى أنها تساهم في تنشيط السياحة الثقافية والترويج للتراث المحلي وتعزيز الاقتصاد المحلي».
وتابع: «في اليوم العالمي للمتاحف، الذي يحمل شعار (المتاحف، الاستدامة وجودة الحياة) هذا العام، ندعو المجتمع إلى تعزيز المتاحف في حياتنا كوجهات رئيسة لرحلاتنا وزياراتنا، فنحن بذلك ندعم دورها في استكشاف تاريخ البشرية وتراثها المتنوع، والتعرف على الثقافات والحضارات المختلفة، والكنوز الثقافية المتنوعة التي تمتلكها شعوب العالم».

المتاحف
التنمية المستدامة
الثقافة
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