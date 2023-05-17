«حكاية من لونين» تفوز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل

الشارقة (الاتحاد)

توّج مهرجان الشارقة القرائي للطفل الفائزين بجائزة «الشارقة لكتاب الطفل»، في دورتها الرابعة عشرة، حيث فاز فيها عن فئة «كتاب الطفل باللغة العربية للأعمار من 4 إلى 12 عاماً» كتاب «حكاية من لونين»، للكاتب عبدالله محمد الشرهان، والصادر عن «دار أجيال» للنشر. جاء ذلك خلال حفل أقيم في المهرجان كرَّم خلاله أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين.

وجاء فوز «حكاية من لونين» في جائزة الشارقة لكتاب الطفل شاهداً على العمل الجاد والإبداع لمؤلفها عبدالله الشرهان والرسامة سارة جياودي. وتقديراً مستحقاً يسلّط الضوء على جودة الكتاب وتأثيره في إلهام عقول الشباب وتعزيز حب القراءة.

وتتوج الجائزة جهود الكاتب ومساهمته في إثراء أدب الأطفال العربي، وتعكس التقدير العالمي لموهبته وإبداعه في هذا المجال. وتهدف إلى تشجيع العاملين في صناعة كتاب الطفل على إنتاج أعمال رفيعة المستوى، تسهم في تنمية قدرات الأطفال الأدبية والثقافية، وتعزز الوعى الأدبي لديهم، وتثرى المكتبة العربية بالأعمال الأدبية الخاصة بهم.