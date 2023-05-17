الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«حكاية من لونين» تفوز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل

أحمد بن ركاض العامري يكرّم الفائز (من المصدر)
18 مايو 2023 02:32

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منازل مقاومة للزلزال من الليجو
بدور القاسمي ترافق صغار «الشارقة القرائي» في ورش «مؤسسة كلمات»

توّج مهرجان الشارقة القرائي للطفل الفائزين بجائزة «الشارقة لكتاب الطفل»، في دورتها الرابعة عشرة، حيث فاز فيها عن فئة «كتاب الطفل باللغة العربية للأعمار من 4 إلى 12 عاماً» كتاب «حكاية من لونين»، للكاتب عبدالله محمد الشرهان، والصادر عن «دار أجيال» للنشر. جاء ذلك خلال حفل أقيم في المهرجان كرَّم خلاله أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين.
وجاء فوز «حكاية من لونين» في جائزة الشارقة لكتاب الطفل شاهداً على العمل الجاد والإبداع لمؤلفها عبدالله الشرهان والرسامة سارة جياودي. وتقديراً مستحقاً يسلّط الضوء على جودة الكتاب وتأثيره في إلهام عقول الشباب وتعزيز حب القراءة.
وتتوج الجائزة جهود الكاتب ومساهمته في إثراء أدب الأطفال العربي، وتعكس التقدير العالمي لموهبته وإبداعه في هذا المجال. وتهدف إلى تشجيع العاملين في صناعة كتاب الطفل على إنتاج أعمال رفيعة المستوى، تسهم في تنمية قدرات الأطفال الأدبية والثقافية، وتعزز الوعى الأدبي لديهم، وتثرى المكتبة العربية بالأعمال الأدبية الخاصة بهم.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
جائزة الشارقة لكتاب الطفل
اللغة العربية
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©