«دعاء أمل» قلوب بيضاء ومصائر داكنة

إبراهيم الملا (الشارقة)

«ما أشهى ألّا توجد في أي مكان

ألّا تكون أحداً

أن تكون حرّاً

أن تسكن أرض النزوات والأحلام الباهتة

التي لا شيء فيها يُفهم

حيث ينمحي الماضي أو يتشوّش

حيث يتلاشى الزمن

حيث لا يعرف أحيانا: لماذا الحياة بهذا الحزن»!

تتقاطع قصيدة الشاعر الإسباني: «إرنستو دل كامبو» هذه، مع مناخات فيلم «دعاء أمل» للمخرج الإماراتي حمد الحمادي، الذي يقدم في شريطه الروائي القصير مشاهد مكثّفة، والتقاطات تعبيرية مرهفة، تتمحور حول شخصيتين رئيستين هما: «أحمد» الشاب اليتيم، والحائر وجودياً وسط ظروف حياتية قاسية، و«مريم» الداية المسيحية التي وُلِد بين يديها «أحمد» وتحتفظ على حائط غرفتها بصور كل الأطفال الذين ولّدتهم ورعتهم فأصبحوا هم أبناؤها المالئون فراغ حياتها، وسط الوحدة التي تعيشها في منزل تسكنه الورود البيضاء، وقدسية الصلوات، ووجوه الأطفال البريئة شكلاً وجوهراً.

يبدأ الفيلم بمونولوج داخلي يحدّث فيه أحمد نفسه، وهو محاصر بإطارات السيارات في المحل الذي يعمل فيه قائلاً: «أريد أن أقطع مسافات طويلة، أريد الوصول إلى أماكن بعيدة، ولكنني عاجز ومحاصر في هذا المكان الذي ولدت فيه».

ويكمل أحمد أمنياته التي يراها مستحيلة: «لو تتحرك هذه الإطارات، فإلى أين ستأخذني؟» ونراه في المشهد التالي يتجه صوب آخر حدود النظر، منزل الداية مريم، التي يعتبرها أمه الثانية بعد أن رحلت أمه الحقيقية، إذ يجد «أحمد» في منزل مريم تعويضاً عن الفقد والنكران والقسوة، فهو الملجأ لما تبقى لديه من عافية وأمل وصبر، فبقرب حوض الماء الذي تطفو عليه الورود البيضاء، تغسل مريم يد أحمد المصطبغة بالسواد، إثر عمله المُنهِك في محل الإطارات، وتستعيد صورة والدة أحمد وتعينه على نسيان مصابه، والتحرّر ذاتياً ومعنوياً من عالمه الموحش والمنزوع من البهجة.

ووسط مكابدات روحية جارحة، وعزلة مكدّسة في اللاّمكان، يختفي أحمد عن الحيّ الذي يسكنه قهراً، ويترك محلّ الإطارات الذي يمارس فيه صاحبه عنفاً صريحاً، وسلطة قاسية وغير مبررة، فتذهب الداية مريم للبحث عنه من دون جدوى، وتمرّ بأماكن قاحلة ومهجورة وسط مقبرة الإطارات التالفة، وتلجأ وسط هذا الخراب المشهدي إلى شجرة يانعة وخضراء وذات ظل مديد، وكأنها تقاوم وحيدة ما عصي على الزمان أن يمحوه، وهناك تدعو لأحمد كي يعود، وكي لا تجرفه المآسي معها، وأن ينجو بروحه وذاته، قبل أن ترحل هي عن الدنيا، فلا يجد من يرأف به ويحتضنه، ولكن المشهد الختامي للفيلم يعيد «أحمد» إلى الدائرة الجهنمية ذاتها، من خلال خطين دراميين.

استطاع مخرج وكاتب سيناريو الفيلم حمد الحمادي أن ينسج خامة شعرية مطرّزة بالتأويلات والرموز، وأن يجمع المتناقضات والأضداد في كادر مشهدي متآلف، يتعانق فيه اللونان الأبيض والأسود، وتلتحم فيه القلوب البيضاء مع المصائر الداكنة، مترجماً ما تختزنه الحياة ذاتها من مفارقات الهويّة، ومن أسئلة فلسفية حول المصير، والانعطافات المفاجئة للظروف، ولتحولات الزمان، والمكان.. ولكن يبقى ضوء الأمل مشرعاً على المستقبل.

بطاقة تعريفية

فيلم «دعاء أمل» روائي قصير، من إنتاج «فيلا سينما» في رأس الخيمة، وبدعم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وشارك الفيلم مؤخراً في مهرجان أفلام السعودية الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 11 مايو الجاري. كتب حوارات الفيلم الشاعر والسيناريست: أحمد سالمين، وهو من تصوير: وليد الشحي وحمد صغران، وشارك في تجسيد الشخصيات الرئيسة بالفيلم: حميد البلوشي، وخليدة جابر، وحمدان محمد، ومحمد البلوشي، ومجموعة من الممثلين الواعدين، وتولى إدارة الإنتاج: مؤمن السيايدة.