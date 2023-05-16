جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تختتم الموسم الـ25

دبي (الاتحاد)

في إطار توجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، باختتام الموسم 25 للجائزة والاحتفال باليوبيل الفضي، بدأت أمس الأول، أعمال لجان التحكيم، حيث كانت البداية مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

وقالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة: تحرص جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة بدبي، وعلى مدى ربع قرن من الزمن 25 عاماً في خدمة إبداعات الطفولة، على تأصيل وترسيخ قيم الإبداع لدى الطفولة والشباب، وصقل خبراتهم وقدراتهم للارتقاء بالمبادرات والأفكار والرؤى، وإطلاق إمكانات وإبداعات الأطفال على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

معايير دقيقة

وأضافت السويدي: عبر احتفالات الجائزة هذا العام باليوبيل الفضي، فقد بدأت اليوم تحكيم الأعمال المشاركة في الجائزة للدورة الـ 25، التي بدأت في مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. والتي تتم وفق أعمال المشاركين عبر اشتراطات ومعايير دقيقة، وتحرص الجائزة على تنفيذ التحكيم بشفافية وعدالة ودقة النتائج، وبالفعل انطلقت يوم أمس الأول بحضور لجان التحكيم وإدارة الجائزة أعمال التحكيم بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي. وسوف نواصل أعمال لجان التحكيم وذلك لتكملة حلقات محاور ومجالات الجائزة في تحكيم الإبداع الأدبي والخطابة والشعر والمناظرة الثقافية، وتحكيم الإبداع الفني والذي يشمل الرسم والتصوير الفوتوغرافي والتشكيل والنحت، بالإضافة إلى تحكيم الإبداع العلمي والإبداع البرمجي الإلكتروني، وهذه المجالات كلها سيكون التحكيم خلال مايو ويونيو 2023.

واختتمت أمينة الدبوس السويدي تصريحها قائلة: إن برامج ومبادرات الجائزة تثري إمكانيات وقدرات ومهارات الطفولة والشباب، ولا شك في أن حصاد 25 عاماً في خدمة الطفولة وإبداعاتها زاخرة بدرر وجليل الأعمال؛ ولذلك نأمل ونتطلع إلى المزيد من التلاحم الأسري والتربوي لتحقيق المزيد من النجاحات لخدمة الطفولة حصاد الاستدامة.