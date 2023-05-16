الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب 2023»

وام (أبوظبي)

أنهى الأرشيف والمكتبة الوطنية استعداداته للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، وتتنوع الفعاليات الثقافية والنشاطات التعليمية التي تشهدها منصته لكي تحقق الفائدة لجميع الفئات، ولكي يكون الجمهور أقرب إلى ذاكرة الوطن، ويستفيد من الخدمات التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفي مقدمتها إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وتتمثل مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمنصته التي تطلع الزوار على أحدث إصداراته، مثل: كتاب (اليوميات البحرية)، وكتاب (جلفار وساحل الشميلية في ضوء الوثائق البرتغالية) وكتاب (من قصر الحصن نحو قصر الوطن: فن وعمارة) وكتاب (تجارة العملات المعدنية)، وغيرها من الكتب الصادرة في طبعتها الأولى، والكتب التي تمت ترجمتها إلى لغات حيّة، والدوريات التي يصدرها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفي مقدمتها جديد مجلة ليوا العلمية الفصلية المحكمة.

إلى ذلك، قال عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على المشاركة الفعالة سنوياً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بوصفه أحد أهم الفعاليات والأحداث الثقافية، انطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وبهدف تعزيز وعي الجمهور بدوره المحوري واهتمامه الكبير بجمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وترسيخ ما يقدمه من خدمات أخرى، ويكون ذلك بناء على برنامج متكامل يتضمن محاضرات وورشاً متخصصة.

وأضاف: يثري الأرشيف والمكتبة الوطنية منصته بإصداراته الحديثة التي تعدّ استكمالاً لذاكرة الوطن التي وثقها في إصداراته السابقة، بالإضافة إلى فعاليات ونشاطات ثقافية تهم جميع فئات المجتمع والزوار والمشاركين في المعرض.

ويعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية لجمهوره العريض عن «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف»، الحدث الأرشيفي الكبير الذي ينعقد في أبوظبي تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل. وستؤكد المنصة اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بمجلس الشباب، وحرصه على توفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب الابتكارية، وتطوير قدراتهم القيادية، ودورهم في نشر الثقافة الأرشيفية. وتوضح المنصة ما يشهده الأرشيف الرقمي للخليج العربي من تحديث مستمر، مشيرة إلى ما يقدمه (AGDA) للمستفيدين من معارض افتراضية، وآلاف الوثائق التاريخية المهمة في تاريخ الإمارات والخليج، إذ إن هذا الموقع الإلكتروني الثري بمحتواه التاريخي مصدر للدراسات الأكاديمية والبحثية، وهو مشروع يقدم خدماته مجاناً، وهو يوثق إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة في الفترات الأولى لتوليه مهام إدارة منطقة العين منذ عام 1946، ويؤرخ أيضاً لعبقريته، رحمه الله، وجهوده مع إخوانه حكام الإمارات في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقة نهضتها.