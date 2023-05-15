مجلس الفكر يناقش «حياتك الثانية»

هويدا الحسن (العين)

قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة ورئيسة مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، ندوة حوارية ناقشت خلالها مع عضوات مجلس الفكر رواية «حياتك الثانية تبدأ حين تدرك أن لديك حياة واحدة» للكاتبة الفرنسية رافائيل جيوردانو، والذي يعد ما بين الرواية وكتب التنمية البشرية.

وبدأت الشيخة الدكتورة شما الندوة بملخص حول الكتاب الذي يتناول محوراً رئيساً بوضع خريطة الطريق نحو التغيير، منتهجة أداة تطبيقية - مستقاة من أحداث الرواية - مع العضوات من خلال تمارين طرحت فيها أسئلة عدة ليجيب الحضور عليها كتابة واضعة إياهن وجهاً لوجه مع الذات. ولفتت إلى أن الهدف من هذه التمارين التطبيقية التعرف على النفس من الداخل واكتشاف الذات لنستطيع البدء في التغيير.

وأوضحت أن الرواية رسالة واضحة وقوية لإيصال المعرفة بأي علم ونقلها للآخرين بأمانة من دون الاحتفاظ بها لمساعدتهم لتتسع الدائرة وهذا هو العطاء غير المشروط الذي حملته الرواية برمزية عالية.