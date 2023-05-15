انطلاق المرحلة الختامية لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت صباح اليوم بقصر الثقافة المرحلة الختامية للنسخة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة.شهد حفل انطلاق المرحلة الختامية عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بورحيمة مدير المهرجان، والعديد من الضيوف والمهتمين، تقديم لجنة التحكيم برئاسة المخرج والممثل الإماراتي أحمد الأنصاري، وعضوية الممثلة والمخرجة التونسية خولة الهادف، والممثلة والكاتبة العراقية آلاء شاكر.

تأهل إلى المرحلة الختامية، التي تستمر إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، 15 عرضاً من المراحل الدراسية الثلاث، في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، بعد مسابقة تمهيدية شهدت مشاركة 61 عرضا وجرت في الفترة (01-08 مايو) .

ثلاثة عروضشهد اليوم الأول للمرحلة الختامية تقديم ثلاثة عروض للحلقة الأولى، العمل الأول جاء من " المنطقة الشرقية"، بعنوان "النملة والجندبة" وقدمته مدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي، من إخراج المعلمة منى إبراهيم سعيد بن يعروف، وتطرق عبر حكايته إلى أهمية الاجتهاد في العمل والمثابرة في التعلم لتسيير وتسهيل الحياة؛ وذلك من خلال حوار درامي بين مجموعة من " النمل" و" جندبة".

وجاء العرض الثاني من مدينة الشارقة، تحت عنوان "مزرعة العصافير" لمدرسة الأرقم للتعليم الأساسي، ومن إخراج المعلمة سعاد محمد، واستعرض العمل مزايا التفكير المشترك، والتعاون في مقابلة التحديات عبر قصة لمجموعة من العصافير تضطر إلى مواجهة الصقر.

وتحت عنوان "جزيرة الأمنيات" جاء العرض الثالث، وهو لمدرسة الثميد في المنطقة الوسطى، ومن إخراج موزة الحافري، ويحكي عن مجموعة من الصغيرات يبتكرن لعبة تخيلية حين يشعرن بالملل من الألعاب التي اعتدن عليها.

يشار إلى أن عروض المرحلة الختامية تقدم بواقع ثلاثة عروض من الحلقة الأولى، التي صارت مشتركة (بنين وبنات)، وستة عروض من الحلقة الثانية، ومثلها من المرحلة الثانوية، بواقع عرضين لكل منطقة أحدهما للبنات والآخر للبنين.