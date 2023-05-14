برنامج حافل لـ«تريندز» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور حشد كبير من الناشرين وصناع الكتاب من نحو 80 دولة، ويعد من أهم معارض الكتب وأبرزها في الوطن العربي والعالم.

ويعرض «تريندز» في جناحه الخاص رقم 05 في القاعة العاشرة بالمعرض، عشرات الإصدارات تتنوع بين كتب أصيلة ومترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية هي: سلسلة «اتجاهات استراتيجية»، وسلسلة «اتجاهات اقتصادية»، وسلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي»، وسلسلة «أوراق سياسة»، وسلسلة «أوراق محاضرات»، وغيرها.

ارتقاء بالمعرفة

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن مشاركة المركز في المعرض تأتي في إطار حرصه على التواجد في المحافل الثقافية العالمية، لا سيما أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب بات يشكل منصة سنوية عالمية مهمة، وفرصة للالتقاء بالمثقفين والناشرين والكتاب، مشيراً إلى أن المعرض محطة مهمة للتعريف بإصدارات المركز وبطبيعة عمله البحثي، مؤكداً أهمية معارض الكتب في نشر الثقافة والارتقاء بالمعرفة واستشراف المستقبل.

وقال الدكتور العلي: إن المعرض بما يضم من ناشرين ومثقفين وكتاب ومعارف وأهل العلم والفكر والثقافة، يؤكد ترابط وتكامل أدوار النشر وصناع الكتب ومراكز الفكر والبحوث. وأشار إلى أن وجود «تريندز» في «أبوظبي للكتاب»، يهدف من خلال رؤيته وتوجهه العالمي إلى الانفتاح على مختلف المؤسسات الثقافية والفكرية والبحثية في المنطقة والعالم، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة معها في المجالات التي تخدم البحث العلمي الرصين، وتسهم في نشر المعرفة التي تصنع المستقبل وتواجه الفكر المنحرف والكراهية، وتنشر قيم الخير والسلام والتعايش والتسامح.

وذكر أن «تريندز» سينظم على هامش فعاليات المعرض جلسات لتوقيع بعض إصداراته، وجلسات حوارية وحلقات وندوات نقاشية تتصل بعدد من القضايا الراهنة، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والإعلاميين.

إصدارات ثرية

قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع بمركز تريندز، إن المركز سيشارك في النسخة 32 من أبوظبي الدولي للكتاب بقائمة واسعة من الكتب تضم عشرات الإصدارات النوعية والثرية تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الإقليمية والعالمية، من مثل: قضايا حركات الإسلام السياسي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتسامح والتعايش، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والتنمية المستدامة، موضحة أن إصدارات المركز تحظى بالمصداقية والموضوعية، وباتت مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أن روبوت تريندز الاصطناعي (ايكو) سيكون حاضراً في المعرض يقدم المعلومة ليشرح ويجيب عن تساؤلات زوراه ومرتاديه.

من جانبها قالت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «مركز تريندز»، إن مشاركة المركز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب والأنشطة المصاحبة ستحظى بتغطية إعلامية مباشرة ومتنوعة على حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لتريندز، وكذلك من خلال الأخبار والفيديوهات التي يشرف عليها فريق عمل متخصص، مشيرة إلى أن الاستعدادات كافة اكتملت لإبراز هذه المشاركة الفعالة في هذا الحدث العالمي الثقافي المعرفي المهم وفق أحدث التقنيات الإعلامية.