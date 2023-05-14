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ثقافة

هالة بدري: «معرض الخريجات» مساحة مُلهمة

جانب من الزيارة (من المصدر)
15 مايو 2023 01:52

دبي (الاتحاد)

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زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، «معرض الخريجات 2023» الذي نظمته كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، في حي دبي للتصميم، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار دعم «دبي للثقافة» للمواهب المحلية الناشئة في شتى القطاعات الفنية والثقافية والتصميم.
واطلعت هالة بدري على مجموعة المشاريع المبتكرة التي عرضتها خريجات الكلية، وتوزعت على فئات الفنون البصرية، والرسوم المتحركة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، حيث أشادت مدير عام الهيئة خلال جولتها التي رافقها فيها الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، بما قدمته الخريجات من أفكار ومضامين خلاقة تعكس رؤاهن وتصوراتهن لمتطلبات المجتمع، ولفتت إلى أن المعرض يُعد مساحة ملهمة لإبراز إبداعات الخريجات، وما يتمتعن به من خبرة ومعرفة في قطاعات التصميم والفنون المتنوعة، منوهةً إلى أن معظم المشاريع تتناغم مع استراتيجيات ورؤى دبي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وخلق بيئة محفزة على الابتكار، ومؤكدةً حرص «دبي للثقافة» على دعم وتشجيع المواهب المحلية وتمكينها عبر تطوير وصقل مهاراتها المختلفة، حيث يأتي ذلك كجزء من مسؤولياتها تجاه القطاع الثقافي في الإمارة، وهو ما يتناغم مع رؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
يذكر أن معرض الخريجات 2023 يتضمن العديد من المشاريع النوعية والمبتكرة والمستلهمة من البيئة الاجتماعية والثقافية ومنظومة التراث المحلي.

هالة بدري
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