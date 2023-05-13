«الشارقة القرائي» يستقبل وفود «المجلس الدولي لكتب اليافعين»

الشارقة (الاتحاد)

زارت وفود الدول المشاركة في الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي نظمه «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين»، فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «عقول تتشكل». واطلعت الوفود التي ضمت ممثلين من 10 دولة عربية على أبرز المبادرات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المهرجان لتشجيع القراءة لدى الأطفال واليافعين وتنمية مهاراتهم وإثراء ثقافتهم.

واستقبلت مروة عبيد العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وخولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، الوفود في جناح المجلس المشارك في المهرجان، حيث تجولت الوفود في أجنحة دور النشر المشاركة، واطلعوا على الإصدارات العربية والأجنبية التي تعرضها دور النشر المشاركة، وما يوفره المهرجان من بيئة تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب، من خلال ورش العمل والفعاليات والجلسات الثقافية التي ينظمها. وأشاد رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في «الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين» بالجهود المبذولة في تنظيم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، واصفين إياه بالحدث الثقافي المتميز والمتنوع، والذي يقدم نموذجاً سباقاً لمبادرات وجهود رعاية الأجيال الجديدة وتعزيز علاقتهم بالمعرفة والتعلم.