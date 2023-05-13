الأحد 14 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«الشارقة القرائي» يستقبل وفود «المجلس الدولي لكتب اليافعين»

جانب من الزيارة (من المصدر)
14 مايو 2023 01:35

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سباق «فورمولا 1» في «الشارقة القرائي للطفل»
كتّاب: دعم الأهل المبكر يطور خيال الصغار

زارت وفود الدول المشاركة في الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي نظمه «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين»، فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «عقول تتشكل». واطلعت الوفود التي ضمت ممثلين من 10 دولة عربية على أبرز المبادرات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المهرجان لتشجيع القراءة لدى الأطفال واليافعين وتنمية مهاراتهم وإثراء ثقافتهم.
واستقبلت مروة عبيد العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وخولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، الوفود في جناح المجلس المشارك في المهرجان، حيث تجولت الوفود في أجنحة دور النشر المشاركة، واطلعوا على الإصدارات العربية والأجنبية التي تعرضها دور النشر المشاركة، وما يوفره المهرجان من بيئة تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب، من خلال ورش العمل والفعاليات والجلسات الثقافية التي ينظمها.  وأشاد رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في «الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين» بالجهود المبذولة في تنظيم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، واصفين إياه بالحدث الثقافي المتميز والمتنوع، والذي يقدم نموذجاً سباقاً لمبادرات وجهود رعاية الأجيال الجديدة وتعزيز علاقتهم بالمعرفة والتعلم.

المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
آخر الأخبار
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
الرياضي
سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
اليوم 04:51
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر بن ضاعن الشامسي بحضور زايد بن سيف بن زايد (الصور من وام)
الإمارات
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر الشامسي
اليوم 01:38
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
الإمارات
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
اليوم 01:38
شخبوط بن نهيان خلال لقاء المبعوث الياباني للقرن الأفريقي (وام)
الإمارات
شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي
اليوم 01:38
عدنان الحمادي خلال اللقاء (من المصدر)
الإمارات
«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع «الشيوخ» البوروندي
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©