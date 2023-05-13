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ثقافة

أعمال مثقلة بالتساؤلات والجماليات المغايرة

مصطفى أكريم بجوار أحد أعماله (من ا لمصدر)
14 مايو 2023 01:35

محمد نجيم (الرباط)

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يحاول الفنان التشكيلي والنحات المغربي مصطفى أكريم إيصال خطابه الجمالي بلغة فنية متفردة ولافتة للنظر من خلال أعماله، التي تخترق خيال المتلقي وتجسد رؤيته للعالم وللأشياء في مشهد واقعي غير مألوف، مؤسساً بذلك لغة جمالية تقوم على الواقعية التجريدية بخاماتٍ ومواد من محيط الإنسان المعاصر، للكشف بعمق تجريدي عن حالات الإنسان وما يعيشه وما يعترضه من مواقف وحواجز تعوق حريته وانطلاقه كإنسان حر مبدع وغير مقيد، أعمال مصطفى أكريم، وخاصة تنصيباته ومنحوتاته تحمل في طياتها غرائبية تُسائل بخطابها آلام الإنسان، وهي أعمال تنطق بفلسفة وجودية ومواقف فكرية يعيشها الفنان.
صرامة هندسية
أعمال أكريم تقدم للمتلقي الكثير من الشخوص والبناءات، التي تقوم على الصرامة الهندسية لتثير انتباه المتلقي، وتنفد إلى بواطنه لتحريك خياله وإرباك تصوراته بلغة تقوم على البساطة، وتقوم على أسس تتفاعل فيها الكثير من المواد: الإسمنت، الحديد ومواد أخرى من فضاءات مختلفة: الأبنية، المصانع في المدينة المعاصرة، حيث تزدحم وجوه لا ملامح لها، تكشف عن حمولات مثقلة بالحيرة والتساؤل والدلالات القابلة لتأويل رموزها الخفية والظاهرة.
إنها أعمال تستحضر ظروف العمال ومكانتهم في المجتمع، خصوصاً في عصر التقنيات الجديدة، باعتبار أن الفنان، كما قالت الناقدة يمان الرازيقي، بأسلحة فنية يتبنى من خلالها إيماءات العامل، أدواته وخاماته، وذلك بسيرورة إبداعية مشبعة بأسئلة جوهرية حول ماهية العمل، ولعل هذا الفنان في معرضه الذي حمل شعار «جزء من» يحاول طرح شهاداته عن المخاطر التي تحدق بنا. سعياً منه للكشف عن أعمال جديدة ذات لغة إبداعية فريدة.. تُحدث أعمال الفنان مصطفى أكريم، بحسب يمان الرازيقي، ضرباً من الضجيج في عقولنا، حيث تتصادم المفارقات فيما بينها، فبالنظر إليها نقتادُ نحو صِدام قوي بين الصمت والصراخ، المعنى واللامعنى، التصويري والتجريدية، ولعل من السمات المميزة اليوم لإنتاج أكريم الفني الخامات التي يستعملها، والتي توحي لنا أنه لا يرى في الفن متعة ذوقية فحسب، بل وعدا بالارتقاء بنا إلى الموقف نفسه، متمرداً على سلطة الفكرة المألوفة للجمالية.

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