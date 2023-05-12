«دبي للمسرح المدرسي» يُكرم مبدعيه

دبي (وام)

كرمت «دبي للثقافة»، اليوم، في ختام النسخة الثالثة لمهرجان دبي للمسرح المدرسي، مسرحيتي «الدب الطماع» و«ADHD» كأفضل عروض مسرحية متكاملة.

حضر حفل تكريم الطلبة على خشبة مسرح مكتبة محمد بن راشد، فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، ومحمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، وأعضاء لجنة التحكيم التي ضمت الفنان مرعي الحليان والفنان والمخرج محمد سعيد السلطي والفنان حسن يوسف البلوشي الذين احتفوا بما قدمته المواهب الناشئة من إبداعات وأفكار نوعية مستلهمة من التراث والعادات والتقاليد المحلية.

وتربعت مسرحية «الدب الطماع» لمدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين على عرش جوائز المهرجان الخاصة بالحلقة الثانية، وذلك بعد فوزها بـ 5 جوائز على رأسها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل إخراج مسرحي وكانت من نصيب أحمد بليطيف، وجائزة أفضل ممثل دور أول استحقها الطالب عبدالله أحمد البلوشي، وكذلك جائزة أفضل ممثل دور ثان ذهبت إلى الطالب سيف وليد محمد، كما فاز العرض أيضاً بجائزة أفضل مؤثرات موسيقية.

وتوجت مسرحية «لنتعلم الدرس» لروضة ومدرسة الليسيلي بجوائز أفضل ماكياج وأفضل ديكور وأفضل تأليف، بينما فاز عرض «الحجر الصغير» من تقديم أم سقيم للبنات بجائزتي أفضل أزياء وأفضل إضاءة، فيما حظيت مسرحية «اللعبة» من تقديم مدرسة القيم بجائزتي أفضل ممثلة دور أول واستحقتها الطالبة ياسمين عفيفي، وأفضل ممثلة دور ثان كانت من نصيب الطالبة منى محمد، في حين نالت مسرحية «مُحاكمة معلمة» لمدرسة الألفية للتعليم الأساسي جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي المقابل، توجت مسرحية «ADHD» لمدرسة محمد بن راشد للتعليم الثانوي بجائزتي أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل تأليف ضمن فئات جوائز المهرجان الخاصة بعروض الحلقة الثالثة، فيما حصدت مسرحية «اقرأ» لمدرسة راشد بن سعيد 4 جوائز هي أفضل ديكور، وأفضل ممثل دور أول من نصيب الطالب أيمن حسن أبكر، وأفضل ممثل دور ثان استحقها الطالب عبدالعزيز محمد المقبالي، بالإضافة إلى أفضل إخراج وذهبت لمحمد بودان، كما فازت مسرحية «عين عذبة» لمدرسة الراية أيضاً بـ4 جوائز، هي: أفضل ممثلة دور أول، ومنحت للطالبة فاطمة سعيد سلطان، وأفضل ممثلة دور ثان ذهبت للطالبة سارة محسن الظبياني، بالإضافة إلى أفضل مؤثرات موسيقية وأفضل أزياء، ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض «أربع شخصيات تبحث عن جمهور» لمجمع زايد التعليمي، وتم حجب جائزتي أفضل ماكياج وأفضل إضاءة لعدم توافرهما في عروض الحلقة الثالثة.

يذكر أن خشبة «دبي للمسرح المدرسي» كانت قد شهدت تقديم تشكيلة عروض فنية تباينت في رؤاها وأفكارها، حيث كان المهرجان قد افتتح بعرض مدرسة الراية للتعليم الثانوي بنات، وعرض مدرسة القيم الحلقة الثانية، وكذلك مدرسة أم سقيم للبنات، بينما شكلت عروض مدرسة الألفية للتعليم الأساسي - الحلقة الثانية ومدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين - الحلقة الثانية مسك ختام الحدث الهادف إلى الارتقاء بالمواهب الشابة وذائقتها، ودفعها نحو مواصلة تطوير شغفها في الفنون الأدائية.