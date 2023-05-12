«تراث الإمارات» يحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى نادي تراث الإمارات بالذكرى الـ 47 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، حيث نظم ندوة أمس «الخميس» في مقر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع له بأبوظبي جاءت بعنوان «أبو مريخة والسادس من مايو قراءة في الدلالات التاريخية والوطنية»، شارك فيها الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري، قائد الحرس الخاص سابقاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عضو مجلس إدارة «كلنا الإمارات»، والدكتور خالد سليمان البلوشي، الباحث والمؤرخ في التاريخ الإماراتي.

وقال الدكتور سعيد بن هويمل العامري إن القرار الحكيم بتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو 1976 يعد أحد الإنجازات الكبيرة للاتحاد، حيث أكد متانته وقوته.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإماراتية مرت بمراحل مهمة من التطوير، حيث بدأت بالتدريب وتعزيز القدرات بأحدث الأسلحة والتقنيات، فضلاً عن زيادة عدد أفراد القوات المسلحة تدريجياً.

وأكد العامري أن قيادة دولة الإمارات حرصت على تنويع مصادر التسليح، وتطوير الإنتاج الحربي، كما حرصت على رفع قدرات وكفاءة المقاتلين من خلال تأسيس الكليات العسكرية المختلفة، وابتعاث العسكريين إلى أرقى الكليات العسكرية في العالم.

وذكر أن هذه العوامل أسهمت في خلق قوات مسلحة حديثة مدربة عالية الكفاءة في مهامها، مضيفاً أن «مقارنة وضع قواتنا المسلحة عام 1976 عام التوحيد مع عام 2023 يشعرنا بالفخر والاعتزاز بما تحقق بفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة».

فيما استعرض الدكتور خالد البلوشي مراحل تشكيل القوات المسلحة، ومسيرة تطورها وتحديثها وفق أرقى المعايير العالمية، والاهتمام الذي أولاها إياه المغفور له الشيخ زايد وقادة الإمارات الذين ساروا على خطاه، في تطويرها ودعمها لتصبح الدرع الواقي والحصن الحصين الذي يحمي مكتسبات الوطن ويصون منجزاته ومقدراته.

وفصّل البلوشي مراحل تطور القوات المسلحة التي أجملها في التأسيس ثم البناء والاحتراف والتطوير، وقدم سرداً لتاريخ تأسيس الأفرع المختلفة مثل القوات الجوية والبحرية وقوات العمليات الخاصة، وغيرها من الأفرع، كما عرج بالحديث عن مساهمات القوات المسلحة في الخارج.

كما تحدث البلوشي عن الاستراتيجيات التي اتبعها الشيخ زايد من أجل تشييد دولة تعد بكل المقاييس من أنجح وأفضل دول العالم، وبناء جيش محترف يعد من بين نخبة الجيوش في العالم، حيث استعان في تأسيسه بأفضل النماذج الناجحة.

ومن جهته، أشار نادي تراث الإمارات إلى أن الندوة التي جاءت ضمن برنامج «محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد»، تعبر عن الاهتمام الذي يوليه النادي لتراث وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بكل محطاته وتفاصيله وأزمنته وعهوده، ويتجلى ذلك في إصداره عدداً من الكتب والإصدارات التاريخية والدراسات والمقالات في هذا السياق، إضافة إلى تنظيمه المحاضرات والندوات واستضافة أصحاب الخبرة والاختصاص للحديث عن هذا الجانب.