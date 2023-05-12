درس في رسم البورتريه بـ«الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد)

طرق بسيطة تساعد في رسم بورتريهات شخصية.. هذا ما قدمته للأطفال ورشة عمل فنية، ضمن ورش معرض رسوم كتب الطفل في مهرجان الشارقة القرائي 2023، حيث تعرّف الأطفال على فن رسم البورتريه الذي اشتهر به الرسام الإيطالي أميديو موديلياني.

وتعلّم الأطفال بإرشادات مدربة متخصصة كيفية استخدام الطباشير على الورق الأسود لرسم ملامح البورتريه الشخصي ووضع لمسات من الألوان لإضفاء حيوية على رسوماتهم، وبعد انتهاء الأطفال من رسم الخطوط الأساسية للبورتريهات قامت المدربة بتوزيع الألوان عليهم ليقوموا بتلوين ما رسموه، وأخيراً وضعوا البورتريهات الجاهزة في إطارات خشبية.