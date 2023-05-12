المجمع الثقافي يستضيف «سمرة»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في السادس والعشرين من مايو الحالي العرض المسرحي «سمرة»، المشتق من أحد أشكال من الغناء التقليدي في منطقة الخليج، وتؤديه عادة فرقة موسيقية تعتمد على العود والكمان والإيقاعات، ويطلق عليه اسم «جلسة» أو «سمرة»، ويتناول العمل الذي كتبه ويخرجه الفنان الإماراتي مرعي الحليان حياة فرقة موسيقية والعلاقات بين أفرادها، وطبيعة ما يقدمونه من فن طربي كوسيلة للتعبير عن ذواتهم في ظل ظروف استثنائية تعترض مسيرتهم، وتؤثر على نشاطهم.. ويعد الحليان من أبرز رواد المسرح في الإمارات وأكثرهم نشاطاً.