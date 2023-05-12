اتفاقية تعاون بين «محمد بن خالد الثقافي» و«تريندز»

هويدا حسن و«وام» (العين)

وقع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون في المجال البحثي، بما يخدم أهداف الجانبين المعرفية، ويعزز قدرات الشباب من خلال ما يقدمه المركزان من فعاليات ومبادرات وأنشطة تسهم في تمكينهم وتعزيز البحث العلمي برؤية عالمية.

وتم توقيع اتفاقية التعاون، في مقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمدينة العين، حيث وقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وحمدة أحمد المحمود المدير العام لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بحضور مسؤولين وباحثين من الجانبين.

ورحبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بهذه الاتفاقية. وقالت إنها «تعمل على تعزيز قدرات الشباب وتشجيع العمل البحثي المشترك والتعاون في كل ما من شأنه خدمة المعرفة وتقديم رؤى استشرافية للأحداث الراهنة».

وثمنت جهود «تريندز»، وما يقدمه من أبحاث علمية وازنة لتعزيز مسيرة البحث العلمي، إضافة إلى اهتمامه بالشباب بشكل خاص، مؤكدةً دور البحث العلمي في قراءة الأحداث وتقديم رؤى وازنة للمساعدة في فهمها ووضع حلول لها.

ونوهت بإصدارات «تريندز» وتنوعها وشموليتها وإسهام الباحثين الشباب فيها، مشيدة بالحضور النوعي والفاعل لمركز تريندز في المحافل الدولية ومعارض الكتب. وقالت: «تمكن المركز من وضع اسمه بوصفه جسراً معرفياً، وبات يُعدُّ وجهة عالمية».

ومن جهته، عبر العلي عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وأعرب عن تقديره للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وفريق عملها، مشيداً بما يقوم به المركز من جهود وإسهامات ومبادرات معرفية وثقافية مجتمعية. وأكد أن المعرفة القائمة على البحث العلمي تشكل ركناً جوهرياً لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق النهوض الوطني والتنمية المستدامة.

وتشمل الاتفاقية، تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة بين الطرفين وتعزيز مجالات تعاون تستثمر في الشباب والمرأة وتعزز قدراتهم، إضافة إلى مجالات التدريب واستطلاعات الرأي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لمركز «تريندز» ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وتعزيز آليات العمل المختلفة.