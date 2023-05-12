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ثقافة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الشارقة القرائي للطفل»

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الشارقة القرائي للطفل»
13 مايو 2023 01:19

أبوظبي (وام)

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يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023، انطلاقاً من دوره في تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية، وغرس مبادئ المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال، وإيماناً منه بأهمية تعزيز ثقافة القراءة واستدامتها لدى الأجيال وأهميتها في كسب المعارف التي ترتقي بهم لكي يسهموا في بناء مستقبل الوطن.
وتنوعت الفعاليات التي شارك بها الأرشيف والمكتبة الوطنية في المهرجان، حيث تمّت استضافة الطلبة المميزين بمشاركتهم في المشروع الوطني القرائي والتعليمي «كتّاب 71» وتحدثوا عن نجاحهم في اجتياز المقابلات، وعن تجاربهم المميزة، حتى حققت مواهبهم في الكتابة الأدبية التفوق، وسردوا قصصهم الفائزة على جمهور المهرجان.
واستطاع المميزون من «كتّاب 71» أن يشدوا انتباه أقرانهم، حيث قدموا لهم النصائح التي تفيدهم على طريق الكتابة الأدبية والقصصية، وفي مقدمتها استدامة القراءة والكتابة بشكل يومي. ويهدف المشروع الوطني «كتّاب 71»، الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى تكريس القراءة عادة مستدامة لدى النشء والمجتمع، وإلى الارتقاء بمهارات الطلبة الموهوبين في الكتابة والبحث، وتحفيزهم على الابتكار.
وبالإضافة إلى ذلك نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية الورش الفنية الهادفة، والورش القرائية في بعض إصداراته الوطنية، مثل: «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، وتلك التي أسفرت عنها مبادرة الأرشيف والمكتبة الوطنية «زايد 100 حكاية».
وعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية في المهرجان أفلاماً كرتونية تثقيفية تعزز لدى الأطفال معرفتهم بالتراث الإماراتي الأصيل وبآداب السنع والتقاليد الأصيلة التي شكلت هوية المجتمع، وتناقلها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، وقد حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تقديم هذا بأساليب شيقة للأطفال، وذلك بواسطة أفلام لشخصيات كرتونية أحبها الأطفال وعرفوا أنها خاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية.
وخصص الأرشيف والمكتبة الوطنية في مشاركته بالمهرجان مجالاً لمسرح العرائس حيث يحمل الأطفال بأيديهم مجسمات صغيرة للشخصيات الكرتونية (حمد وحصة والجد) ويحركونها بأصابعهم وهم ينسجون على ألسنتها الحكايات العذبة والتراثية.
لعبة «المسيرة»
إثراءً لمعلومات الأطفال الذين زاروا منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، فقد تمت مشاركتهم بلعبة «المسيرة» وهي اللعبة الوطنية المبتكرة التي استلهم الأرشيف والمكتبة الوطنية مضامينها من سيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تهدف إلى تعزيز المعرفة بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وتناسب جميع الأعمار.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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