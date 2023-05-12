في «القرائي للطفل 14».. خطوات تطوير موهبة الكتابة الإبداعية لدى الأطفال

الشارقة (الاتحاد)

يتسابق الأطفال زوار الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بحماسة للقاء كُتّابهم المفضلين والتقاط الصور التذكارية معهم والحصول على توقيعات كتبهم في الملتقيات الثقافية، والمشاركة في مئات الجلسات القرائية وورش العمل الإبداعية التي يقدمونها، ويطير الزوار الصغار فرحاً بالتشجيع والتدريب والمكافآت التي يحصلون عليها في المهرجان، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الكتابة الإبداعية ويسعون لتطوير مهاراتهم فيها.

وحول اكتشاف موهبة الكتابة عند الأطفال، يقول الكاتب جيكار خورشيد الذي ألف أكثر من 300 كتاب: «مهمة اكتشاف موهبة الطفل مسؤولية الأهل في المنزل والمعلمين في المدرسة بالدرجة الأولى، وهي عملية سهلة يمكن تحقيقها من خلال ملاحظة الأفكار والمفردات اللغوية والصور البلاغية التي يستخدمها الطفل إما في التحدث أو في الكتابة»، مؤكداً أهمية تشجيع الطفل على التفكير والتأمل لاكتشاف وتنمية إبداعه الحقيقي».

ويشير خورشيد، الحائز جائزة الشارقة للإبداع العربي، إلى أن المهرجان يقدم دعماً للكتابة والكتّاب من خلال الفعاليات والجوائز التي تسهم في دفع الطفل ليكون كاتباً عالمياً إذا كان يمتلك الموهبة الحقيقية، إلى جانب توفير منصة عالمية يلتقي عليها مختلف كتّاب العالم، ويضيف: «كل طفل وطالب يحب كاتباً عالمياً ويتخذه قدوة، وهذا المهرجان مناسبة رائعة يلتقي فيها الكاتب مع الأطفال ويشجعهم على متابعة جهودهم ليصبحوا كتّاباً عالميين».

ومن جهتها، تؤكد مؤلفة كتب الأطفال ماري مطر أن اكتشاف مواهب الأطفال في الكتابة الإبداعية يبدأ بملاحظة اهتمامهم وتفاعلهم وحماستهم وأفكارهم المبتكرة، ورغبتهم في المشاركة والإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى ضرورة «تدريب الأطفال على قواعد معينة معتمدة في مناهج التربية الحديثة لتنمية مواهبهم، وتحفيزهم على الإبداع، وتطوير مهاراتهم في الكتابة الإبداعية».

وتلفت مطر، المعلمة وكاتبة القصة والأغنية والأعمال المسرحية المخصصة للأطفال، إلى أن خطوات تنمية الكتابة الإبداعية لدى الأطفال «تشمل تطوير المخزون اللغوي وتنمية الأفكار المبتكرة وتعزيز التواصل وإثراء المخيلة، وتحفيز الأطفال على القراءة»، مشيرة إلى أن الأنشطة التحفيزية الإبداعية وتوفير الأدوات اللازمة والمتابعة والتشجيع والمكافأة من أهم عوامل بناء جيل من الكتّاب الموهوبين والمبدعين.

ومن جانبه، يؤكد الكاتب تيموثي نابمان، مؤلف روايات الأطفال، أن العوامل التي تسهم في تطوير مواهب الأطفال الإبداعية تتضمن منح الأطفال الثقة والتشجيع وتوفير الكتب لهم فكلما قرأ الطفل أكثر، ارتقى مستواه في الكتابة.

بناء الكتّاب

يشير الكاتب تيموثي نابمان، مؤلف روايات الأطفال، إلى أن العوامل التي تسهم في بناء جيل من الكتّاب في المستقبل تتضمن دعم الأطفال بالجلسات القرائية وورش العمل والمهرجانات الثقافية التي تقدم لهم تجربة إبداعية متكاملة ابتداءً بالكتب والقصص والمسرح والتمثيل والموسيقى والأغاني والألعاب وانتهاء بفعاليات التعلم عن طريق اللعب.