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ثقافة

إقبال الأطفال على ركن الموسيقى بـ «الشارقة القرائي»

عزف موسيقى ضمن فعاليات المهرجان
12 مايو 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)
بضربات أصابعها على أوتار الجيتار الستة، استطاعت شابوفال أوليانا بمهارةٍ وحرفية عالية استقطاب الأطفال لقاعة ركن الموسيقى في «مهرجان الشارقة القرائي 2023»، وخلال أقل من عشر دقائق كانت القاعة ممتلئة بالأطفال الجالسين بتأهبٍ لمعرفة كيفية العزف على آلة الجيتار.
بدأت أوليانا بتعريف الأطفال بعائلة الآلات الموسيقية الوترية، حيث يعدّ الجيتار أبرز آلة في هذه العائلة المميزة، ثم تحدثت معهم عن أجزائه المختلفة، كالرقبة والأوتار الستة، وعزفت لهم السلم الموسيقى بطريقة «الفينجر بيكينج».
وأخذت أوليانا الأطفال في جولة سحرية بشوارع إسبانيا، عبر عزفها لعدة مقطوعات من موسيقى الفلامنكو الإسبانية المعروفة بجوها الراقص ونغماتها السعيدة، من هذه المقطوعات: «مايا» لخواكين كورتيس، و«أستورياس» لإسحاق ألبينيز، وسوناتا الإيطالي دومينيكو سكارلاتي الشهيرة، بالإضافة إلى عزفها العديد من أغاني البوب والروك والكلاسيك ذات الشهرة، لتعريف الأطفال بمختلف الأنواع الموسيقية في العالم.
وبدوره أبهر روباي تاراس عازف الكمان الأوكراني أطفال الشارقة القرائي بعزفه العديد من المقطوعات الجميلة والأغاني الشهيرة، كمقطوعة «موسيقى ليلية جميلة» لموتسارت، المؤلفة للكمان خصيصاً، وأغنية «سموث كريمينال» لمايكل جاكسون، وأغنية فرقة «كوين» الأكثر شهرة we will rock you، وتفاعل الأطفال بشدةٍ حين سمعوا الأغنية الشعبية الإيطالية الشهيرة «بيلّا تشاو» التي عزفها تاراس بمهارة عالية. وبعد أن أبهر تاراس الأطفال، قدم نبذة مختصرة عن آلة الكمان، وأجزائها، وكيف يتم العزف عليها، واختار مجموعة صغار ليجربوها.

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