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ثقافة

«موجة الشاطئ».. لوحة لأطفال «الشارقة القرائي»

خلال الورشة
12 مايو 2023 00:53

الشارقة (الاتحاد)
جلست مجموعة من الطالبات يرتدين قفازات مطاطية في مواجهة الألوان والأدوات الفنية، لتنفيذ لوحة تشكيلية لـ «موجة الشاطئ»، وذلك خلال ورشة فنية حملت اسم اللوحة بمهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ14.
بدأت الورشة بشرح لطريقة تحديد الخطوط العريضة للرسمة، ثم استخدام ألوان الأكريليك في تلوينها بأسلوب دائري تستعيد لوحة الفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي «الموجة العظيمة».
تقول مقدمة الورشة «جويا»: «نستخدم أسلوب النمذجة لتصوير موج البحر بالفن التشكيلي، وذلك باستخدام ألوان الأكريليك، حيث استخدمنا اللونين الأبيض والأزرق فقط، للوصول إلى شكل موجة البحر».
وتضيف: «بدأنا بعمل الخلفية ثم إسقاط الألوان وفردها على السطح بوساطة أداة مخصصة لذلك، حتى نصل في النهاية للشكل شبه الدائري لأمواج الشاطئ»، مشيرة إلى أن الهدف من الورشة شرح كيفية استخدام ألوان الأكريليك للأطفال، وتنمية حب الفن لديهم منذ الصغر.

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