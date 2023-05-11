«كلمات» تحوّل «القرائي» مسرح حكايات

الشارقة (الاتحاد)

هل تخيل أطفالك يوماً أن يشاهدوا ممثلة مسرحية ترتدي نظارة كبيرة وقبعة عريضة وتجلس على كرسي من القماش، ليجتمعوا حولها وهم يستمعون إلى قصة مصورة تحكيها لهم، وتؤدي فيها مختلف أصوات شخصيات القصة بأسلوب مسرحي ممتع؟

هذا ما يحدث في جولة قرائية مختلفة عن جميع الفعاليات القرائية التي شهدها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» ويستمر في مركز إكسبو الشارقة حتى 14 مايو الجاري تحت شعار «عقولٌ تتشكّل».

الجولة نظمتها «دار كلمات» المتخصصة في إصدار كتب الأطفال والناشئين، وقدمتها الفنانة والإعلامية لمياء توفيق، وبصفتها حكواتية فقد كان أداؤها متميزاً في الجولة التي تحولت إلى مسرحية مع كتاب بعنوان «مزاج سيئ جدًّا»، للكاتبة سمر محفوظ برّاج، ورسوم أولغا داميدوفا.

وبدأت الجولة من جناح مجموعة «كلمات» في المهرجان إلى ساحات وأروقة المهرجان، حيث توقفت لمياء توفيق في كل رواق لتجلس على كرسي من القماش وتستعرض غلاف الكتاب المصور وتخبر الأطفال أن بإمكانهم التعرف على تفاصيل القصة والاستماع إليها إذا ما تبعوها إلى جناح «مجموعة كلمات».

وبعد جولتها عادت مقدمتها إلى جناح «مجموعة كلمات»، حيث اجتمع الأطفال وقرأت لهم القصة بأسلوب مسرحي، ونجحت في إثارة حماسهم وتفاعلهم مع أدائها، وتابعوا تفاصيل القصة التي تدور حول طفل يدعى آدم، كان يشعر بحالة من المزاج السيئ، ولكنه استعاد مرحه وعاد إلى اللعب مع أصدقائه، بعد أن ساعدته والدته على اكتشاف طرق للتغلب على المزاج السيئ.

وبعد قراءة القصة، سألت لمياء توفيق الأطفال عن أساليبهم في التغلب على حالات المزاج السيئ، فتحدثوا عن القراءة والرسم واللعب مع الأصدقاء كخيارات لجلب المرح، بينما اقترحت عليهم أن يفكروا في طريقة أخرى، ونصحتهم بأن يغمضوا أعينهم ويتنفسوا ثلاث مرات بعمق، وقبل أن يفتحوا عيونهم يمكنهم تخيل أنهم يتجولون في المكان المفضل لديهم، وأن يمنحوا أنفسهم الوقت الكافي للتجول في الأمكنة التي يحبونها وسيشعرون بتحسن أمزجتهم، ويمكنهم تكرار التمرين في أي وقت للتخلص من المشاعر السلبية واستعادة المزاج الجيد.