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ثقافة

أصغر مؤلفة في العالم سعيدة بكتابها الثاني

بيلا دارك
12 مايو 2023 01:39

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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شاركت البريطانية بيلا دارك (6 سنوات) في مهرجان الشارقة القرائي الرابع عشر، بوصفها أصغر مؤلفة، حيث نشرت كتابها الأول في سنّ الخامسة، ما فتح لها أبواب «غينيس» للأرقام القياسية.
قالت بيلا لـ«الاتحاد» إنّها سعيدة بإصدار كتابها الثاني، وحضورها المهرجان، وأضافت: اعتزّ بكوني مؤثّرة في أصدقائي الذين بدؤوا يتّجهون إلى الكتابة مثلي. وتتناول بيلا مواضيع متنوّعة، بينها الصداقة، وهي عنوان بارز في كتابها الأخير، وقد استلهمت جزءاً منه من قصص ستّ من صديقاتها العزيزات.
وتتبع بيلا التي تستعد لإصدار كتابها الثالث هذا العام، خطّةً خاصةً في الكتابة لجذب القراء، وتحرص على دعم الكتاب بالصّور، وكتابة أعمالها بيدها، دون أن تعتمد على الكمبيوتر.. ولا يفرض والدا بيلا، عليها نمطاً معيّناً، ويحترمان وجهة نظرها.

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مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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