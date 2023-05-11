«الإمارات للدراسات» راعياً ذهبياً لـ«أبوظبي للكتاب 32»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، في منارة السعديات، وذلك للكشف عن أجندة فعاليات الدورة الـ32 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023»، الذي يُقام خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعد «مركز الإمارات للدراسات» راعياً ذهبياً لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب» في دورته الحالية، الذي يتميز هذا العام بمشاركة أكثر من 1300 عارض من 85 دولة، فيما يفوق عدد فعالياته المصاحبة 2000 فعالية، موزعة على مختلف مناطق أبوظبي.

وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات والدراسات والبحوث الاستراتيجية، حرص المركز على التفاعل مع مختلف الفعاليات الوطنية، ومنها هذا الحدث الثقافي المهم، الذي ينسجم مع أهداف مركز الإمارات في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه إلى جانب مساهمة المركز في رعاية هذا المعرض كراعٍ ذهبي، فإنه يشارك وكعادته السنوية بجناح متميز، حيث يعتبر الجناح منصة لعرض أحدث إصدارات المركز، من كتب ومنتجات فكرية وبحثية. هذا عدا ما يوفره جناح المركز من منصة للتواصل مع الجمهور، وتحديداً من خلال عقد ندوات تحت مظلة «حوارات استراتيجية» يستضيف فيها مسؤولين وخبراء.