38 فناناً شاباً في «مراود العويس»

دبي (الاتحاد) انطلقت أمس الأول، في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فعاليات المعرض الفني «مراود»، بمشاركة 38 مبدعاً ومبدعة من الفنانين الشباب الإماراتيين والمقيمين، قدموا 59 عملاً فنياً.

وحضر الافتتاح سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس الأمناء، وفاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، ونجلاء العور عضو مجلس الأمناء، والفنانة نجاة مكي (القيمة على المعرض)، والفنان سالم الجنيبي رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وفنانون إماراتيون بينهم محمد يوسف وسلمى المري ومحمد القصاب وفيصل عبد القادر البستكي، وأدباء ومثقفون وجمهور كبير من محبي الفن.. واستمتع الحضور بجماليات 16 عملاً نحتياً و43 لوحة تشكيلية.