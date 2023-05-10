ناشرون يكشفون عن أكثر الكتب مبيعاً في «الشارقة القرائي للطفل 2023»

الشارقة (الاتحاد)

مع تواصل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 14 في مركز إكسبو الشارقة، سلّط مسؤولو دور نشر مشاركة في الحدث الضوء على طبيعة الكتب والإصدارات الأكثر مبيعاً حتى الآن، والتي تنوّعت لتشمل كتب تنمية المهارات البشرية والاجتماعيّة، وكتب معالجة السلوكيات لدى الأطفال، والوسائل التعليميّة المساندة، والكتب التي تركّز على تعزيز القيم والأخلاق لدى الصغار، إلى جانب كتب سلاسل القراءة المتدرّجة.

وقالت نادرة من «رير بوكس للتوزيع»: «لمسنا إقبالاً على طلب الكتب التي تتناول مهارات التنمية البشرية والاجتماعيّة، حيث حظي الإصداران «عقلي صديقي» وهو إصدار من فئتين، الأولى للفتيان والثانية للفتيات وكل فئة منه من جزأين باهتمام. يتحدث الإصدار عن التنمر وكيف يحاربه الطفل، وينمي شخصيته ويعالج العديد من السلوكات الأخرى عبر التنمية البشرية. إلى جانب كتاب آخر وهو «Friends forever» باللغة الإنجليزية، وهو سلسلة تعزز قدرات الطفل الاجتماعيّة، وتجعله أكثر انفتاحاً على مفهوم المجتمع والأصدقاء».

سلوكيات الأطفال

تحدّث محمد مرتجى، مسؤول «دار نشر ذات السلاسل» حول الإصدارات الأكثر مبيعاً لدى الدار، وقال: «جاءت الكتب التي تتناول سلوكيات الأطفال وتعزّز لديهم الثقة بالنفس، إلى جانب الكتب التي تتحدّث عن القيم وغرس الأخلاق لدى الصغار في مقدمة الأكثر مبيعاً وطلباً لدينا هنا في المهرجان، ومن هذه الإصدارات كتاب «أركان الإسلام» و«أركان الإيمان»، اللذان يعرّفان الأطفال الفرق بين الأمرين. كما حظيت الكتب التي تتناول المشاعر والسلوكات لدى الطفل أيضاً باهتمام كبير، مثل إصدار «سلسلة لست وحدك»، والتي تشمل «أفرح بما عندي» و«لم أعد وحيداً» و«لن أشعر بالخجل».

وقال علي خالد، مدير «دار أطفال ومعلمون للنشر والتوزيع»: «سلاسل القراءة المتدرّجة هي الإصدارات التي لم يتوقف طلبها منذ اليوم الأول للمهرجان، ومن أبرزها سلسلة (اقرأ والمع) والتي تتوافر باللغتين العربيّة والإنجليزية وتخصص للفئة العمرية من 4 سنوات إلى 8 سنوات، كل إصدار يأتي بأسلوب مناسب للفئة المستهدفة. كما أنّ الوسائل التعليمية المساندة أيضاً لها نصيب كبير من المبيعات».

الكتب التربوية

أشار محمد مصطفى، من «مركز القارئ العربي للنشر والتوزيع»، إلى أنّ الكتب التربوية للأطفال وكتب التنمية البشرية لليافعين تأتي في مقدمة الأكثر مبيعاً لديهم، مثل سلسلة «رياديون» لليافعين والتي تشمل «كيف تنظّم حملة بيئيّة»، و«كيف تنظم حملة صحيّة»، و«كيف تنظم حملة توعوية»، وتعمل هذه الإصدارات على تعزيز إمكاناتهم وقدراتهم المختلفة وتقدم محتوى متميّزا وشاملا لخدمة المجتمع. وكذلك سلسلة «أقدر» للتنمية البشريّة والتي تشمل 5 إصدارات تحت عناوين «مهتمون»، «متسائلون»، «متواصلون»، «مفكرون»، «مجازفون»، والتي تُسهم في تأهيل الطلبة اليافعين للمرحلة الجامعية.

وأوضح محمد حجازي، من دار «123 ببلشنج هاوس ليمتد»، أن كتب الأعمار الصغيرة وتعليمهم الحروف والمهارات الرياضية كالجمع والطرح، تشهد مبيعات مستمرّة، مثل سلسلة «مهاراتي» والتي تشمل «مهاراتي في الرياضيات»، «مهاراتي مع الحروف الهجائيّة».

قال حسين شرف الدين من «المكتبة الحديثة ناشرون»: «الإقبال مستمرّ بوتيرة متصاعدة، والكتب الأكثر مبيعاً هي الوسائل التعليمية المساندة، وتحديداً البطاقات التعليمية للفئات العمريّة الصغيرة، والتي تسهم في تنمية شخصية الطفل علمياً ومعرفياً وثقافياً بأسلوب مبسّط وماتع».