«شهر الصُنَّاع».. مبادرة لدعم التصنيع الإبداعي ورواده

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تفاصيل «شهر الصُنَّاع» الذي تنظمه خلال مايو الجاري في «منطقة القوز الإبداعية»، بهدف توفير مظلة تجمع كافة الصُنَّاع وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، والعمل على تطوير وتنمية قدراتهم التقنية ومواهبهم المختلفة وتحفيز التعاون فيما بينهم، وضمان تفاعلهم مع الأعمال التجارية في منطقة القوز، ما يساهم في التعريف بما يمتاز به هذا المجتمع الإبداعي من تنوع، كما يهدف الشهر إلى تقوية الروابط والشبكات بين مبدعي التصنيع وعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويأتي إطلاق الهيئة لـ «شهر الصُنَّاع» الذي يختتم في 28 مايو الجاري، ضمن التزاماتها بتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

جلسات نقاشية

ستشهد هذه المبادرة التي تندرج تحت مظلة «منطقة القوز الإبداعية» إقامة ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية تحت إشراف خبراء ومتحدثين سيتولون عقد لقاءات مباشرة مع الصُنَّاع، وتقديم ما يحتاجونه من استشارات فنية ومهنية تساهم في تطوير مشاريعهم، كما يتضمن أيضاً تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من مواقع أعمالهم للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما يعكس قيمة وأهمية المنطقة كمركز للتصنيع، ويبرز دورها في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى إطلاق «دبلوم مبتكر» لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية، والهادف إلى تزويد رواد الأعمال بما يحتاجونه من مهارات عملية ومعرفة بالسوق المحلية.

مركز للابتكار

إلى ذلك، قالت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»: «ندرك أهمية دور منطقة القوز الإبداعية في توفير نظام بيئي متكامل للتصنيع، ونهدف في «دبي للثقافة» إلى ترويج السلع والمنتجات المصنعة والمنتجة محلياً، ما يساهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية المتنوعة لإمارة دبي والقائمة على المعرفة والابتكار»، مؤكدةً أن توفير البيئة المناسبة والمحفزة والمبادرات والمشاريع المختلفة يعمل على جذب رواد الأعمال والمواهب والصُنَّاع، وتمكينهم من الوصول إلى فرص الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الإجمالي للاقتصاد الإبداعي في دبي، ويساعد في ترسيخ الإمارة كمركز للابتكار والإبداع.

ونوهت إلى أهمية هذا الشهر في دعم الصُنَّاع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الترويج لأعمالهم وخدماتهم على نطاق أوسع، مؤكدةً أن المشاركة في ورش العمل والجلسات ستكون مجانية لكافة رواد الأعمال والصُنَّاع المقيمين في دولة الإمارات.