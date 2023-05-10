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«قراءات في كتب جديدة».. تستعرض أحدث الإصدارات العالمية

«قراءات في كتب جديدة».. تستعرض أحدث الإصدارات العالمية
11 مايو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد) 

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تنوعت محتويات العدد الجديد من دورية «قراءات في كتب جديدة»، الصادرة عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية. وتضمن العدد إطلالات ثرية وموجزة على اثني عشر كتاباً، من أهمها إصدار جديد لدنيس غريل، أستاذ الدراسات الإسلامية الفرنسي، يتمحور حول صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الروحانية الإسلامية. ويعرض العدد لكتاب الفيلسوف الفرنسي أندريه كونت سبونفيل، المعنون بـ «بهجة التفكير: مقدمة في الفلسفة»، متضمناً تساؤلات حول الأخلاق ومنظومة القيم الأخلاقية وأخرى عن السياسة. 
وعن ««الأرثوذكسية والإسلام في الشرق الأوسط: من القرن السابع إلى القرن السادس عشر»، يخصص العدد الجديدة من «قراءات في كتب جديدة» مساحة لكتاب الباحث المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط قسطنطين بانشينكو، وأستاذ التاريخ بمعهد الدراسات الآسيوية والأفريقية في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية. 
ويقدم العدد قراءة في كتاب «قصص القرآن: الله والوحي والجمهور» للدكتورة ليلى أوزجور الحسن، الباحثة في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا. ويتضمن العدد موجزاً لكتاب «هل تضيق الأرض بمن عليها؟!»، طارحاً سجالات أميركية حول مسألة «تحديد النسل». كما يسلط العدد الضوء على كتاب أمينة الشكري عن «فرويد العربي: التحليل النفسي والإسلام في مصر الحديثة»، وكتاب ليزا نيلسون عن «الموسيقى والموسيقيون في العالم الإسلامي في العصور الوسطى»، وكتاب «النساء والإسلام والهوية العباسية» لناديا ماريا الشيخ، وكتاب كريستيان سلومون عن «فن الصمت». 
ويتضمن العدد إطلالة على كتاب ناتالي بويتس المعنون بـ «جزر التراث: الحفظ والتحول في اليمن»، ويقدم أيضاً قراءةً في كتاب ريتشارد بيلامي، بعنوان «المواطَنة: مقدمة قصيرة جداً».

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الأرشيف والمكتبة الوطنية
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