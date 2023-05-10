إعلان أسماء الفائزين بـ «جائزة كريستو وجان كلود»

أبوظبي (وام)

تحت رعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن أسماء الفائزين بالنسخة الـ (11) من جائزة كريستو وجان - كلود 2023. وتضم قائمة الفائزين عن عملهم الفني المشترك «شهيق»، الفنانة الصينية فيفي تشو، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي وصانعة الأفلام الوثائقية الحائزة على العديد من الجوائز، ورائدة الأعمال الاجتماعية التي تتركز اهتماماتها حول استكشاف ورواية قصص مصغرة، وحلا العبورة، الفنانة الأردنية الفلسطينية، من خريجات جامعة الشارقة والمقيمة في دبي، ومجد علوش، الفنان السوري الحائز على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة الشارقة، والمتخصص في عدة مجالات فنية.

يركز العمل الفائز «شهيق» على التقاط معاني الحكمة من أشجار القرم (المانغروف) التي ترسم ملامح الطبيعة الإماراتية، في خطوة تحاول تشجيع المتلقّي على اعتماد أنماط تفكير تدعم ممارسات الحفاظ على البيئة والحلول التي تم اتخاذها في هذا المجال، وتسليط الضوء على الأفكار الإيجابية التي تحد من تدهور المشهد البيئي.

الاستثمار في الشباب

أشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أن جائزة كريستو وجان - كلود في دورتها الـ 11، تجدد التزام المجموعة بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي بالاستثمار في الشباب ورعاية الجيل القادم من الفنانين التشكيليين وإيصال صوتهم وإبراز بصمتهم المتميزة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأضافت: يبدع التشكيليون الشباب الفائزون بجائزة كريستو وجان-كلود لهذا العام، مجد علوش وفيفي تشو من جامعة نيويورك أبوظبي، وحلا العبورة من جامعة الشارقة، عملهم الفني، استلهاماً لرمزية شجرة القرم (المانغروف) وأهميتها كوعاء يحبس انبعاثات الكربون، وحكمة ارتباطها الأصيل بالبيئة الإماراتية في إشارة إلى ثراء الدولة بالحلول المناخية وبدائل الطاقة النظيفة، وذلك قبيل استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28 ).

من جانبها قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي:

نفخر كمؤسسة بتوظيف الفن كأداة لتقديم أعمال تركّز في جوهرها على موضوع الاستدامة، مثل هذا المجسّم الفني والمعرض المتواصل في رواق الفن بعنوان «المتغير الثابت»، والذي يستكشف مستقبل الطبيعة بعدسة الفن. من جهتها قالت إيميلي دوهيرتي، مديرة جائزة كريستو وجان-كلود: حصل الفائزون على 10 آلاف دولار أميركي لاستكمال عملهم الفني تحت إشراف وتوجيه نخبة من الخبراء، بمن فيهم إيميلي دوهيرتي مديرة الجائزة وفريق عمل رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي والهيئة التدريسية في الجامعة.