«أبوظبي الدولي للكتاب»: الجمهورية التركية ضيف شرف

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، المنظم لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب عن استضافة الجمهورية التركية ضيفَ شرفٍ لدورته الثانية والثلاثين التي تنطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وتنطلق الدورة الثانية والثلاثين من "معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 22 إلى 28 مايو وتستضيف جناحاً خاصاً بالجمهورية التركية، يرافقه برنامج ثري يحتفي بالثقافة التركية من أدب وشعر وكتب للأطفال وفنون المطبخ التركي، مسلطاً الضوء على التبادل الثقافي بين الثقافتين التركية والعربية.ش

وللاحتفال بهذا الإعلان، أقيمت مؤخراً في مركز أبوظبي للغة العربية، مراسم توقيع اتفاقية بين الطرفين بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة توجاي تونشيرسفير الجهورية التركية لدى الدولة، وبحضور كل من سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ومنير أوستون، ممثل اتحاد الناشرين الأتراك وممثل مجلس إدارة غرفة تجارة اسطنبول.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم: "يسعدنا أنّ نرحب بالجمهورية التركية ضيف شرف للدورة الثانية والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. ونتطلع إلى الترحيب بالمؤلفين والفنانين والناشرين وقادة الفكر القادمين من تركيا للانضمام إلى برنامجنا الثري الذي يضم مجموعة من الفعاليات تحتفي بالإرث الثقافي للجمهورية التركية، وتستكشف روابطها الإبداعية التاريخية والمعاصرة مع المنطقة العربية. وكما هي الحال في السنوات السابقة تكشف نسخة هذا العام عن آفاق جديدة للتبادل الثقافي، فضلاً عن توفير فرص قيمة للناشرين والمبدعين".

ويشمل برنامج ضيف الشرف مناقشات معمقة حول التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي وتعزيز الحوار بين الثقافات. وتغطي الجلسات وورش العمل تاريخ الأدب التركي إضافة إلى الترجمات الأدبية المتبادلة للأدبين العربي والتركي.

من جانبه، قال سعادة توجاي تونشير: "يشرفنا اختيار الجمهورية التركية ضيفَ شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023". وأضاف: "نحن على ثقة بأنّ المعرض سيكون فرصة للارتقاء بتعاوننا الثقافي إلى آفاق جديدة تعكس عمق العلاقات والجذور والقيم الثقافية المشتركة بين دولتينا الصديقتين".

وأعلن منير أوستون عضو مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول عن تفاؤله بأن المشاركة في المعارضة ستؤثر إيجاباً في أرقام الصادرات والواردات بين البلدين.

وقال: "نرتب لتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق التأليف والنشر خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب"، مشيراً إلى أن الصناعة الثقافية تبدأ بأنشطة طباعة الكتب.

وأوضح أوستون أن الاهتمام بالشق الاقتصادي ودعم معرض أبوظبي الدولي للكتاب راجع إلى الرغبة في تعزيز حصتهم من السوق الدولية.

وأضاف أنّ الأنشطة في المعرض ستمهد الطريق أمام اتفاقيات حقوق التأليف والنشر بين البلدين وستؤثر على مجالات الثقافة والفنون والأدب على كلا الجانبين.

وانطلاقاً من الروابط الثقافية التاريخية بين تركيا والعالم العربي، يستكشف المعرض هذا العام في برامجه المخصصة لضيف الشرف عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بتاريخ العلاقات بين البلدين، وتاريخ حركة الترجمة بين التركية والعربية، ومن أبرز العناوين التي يتضمنها البرنامج: "قرن من الأدب التركي من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب"، و"إيقاع الشعر التركي" إضافة إلى التعريف بخطاط مصحف اسطنبول التركي الشهير.

سوف يستمتع زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب بفرص الاستماع إلى مجموعة من المؤلفين والشعراء الأتراك، منهم أحمد أوميت، وبشير أيفاز أوغلو، وعمر إردم، وسوناي أكين، ونخبة من كبار الأكاديميين وقادة الفكر منهم المؤلف والباحث الأدبي كايهان أوزغول، وأستاذ التاريخ وأستاذ الدراسات التركية جمال كافادار، وأستاذ اللغة العربية والمترجم الأدبي محمد حقي صوتشين، وأستاذ اللغة العربية والمترجم الأدبي ممدوح النبي.

وللاحتفال بالتراث الغني للمطبخ التركي وارتباطه بالأدب، ستكون هناك سلسلة من المناقشات وورش العمل التفاعلية، والتي تضم مؤلفين مشهورين ومؤرخين خبراء وطهاة مشهورين منهم البروفيسور الدكتور عارف بيلجين، وسايجين إرسين، وماري إيشين، وآردا تركمان، وأومور أكور.

وعلى مدار أيام المعرض، تقام معارض لعرض أعمال ومخطوطات لأبرز الرسامين والخطاطين الأتراك ..وتشمل هذه المعارض أعمالا فنية مميزة منها "مخطوطات ابن خلدون" و"كتب ورسومات للأطفال من الرسم التخطيطي إلى الرسم التوضيحي" وفيلم "مقابل طواحين الهواء" الذي يعرض حياة الرسام التركي "زاهيت بويوك شيلين" وأعماله.. بالإضافة إلى جلسات حول سوق الكتب التركية، حيث تُقرأ الكتب باللغة التركية، وتجارة حقوق التأليف والنشر الدولية والترجمة، ضمن البرنامج المهني.

علاوة على ذلك، تسلط الدورة الضوء على أدب الأطفال والشباب، مع حلقة نقاشية تضم الرسام "جوكتشي أكجول" والناشرة والكاتبة التركية "مليكة غونيوز" والصحفي والكاتب "يالاش أورال" ومبتكر برنامج الأطفال الشهير "ليث ذا كينغ" "فارول ياشار أوغلو.