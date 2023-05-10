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ثقافة

حاكم الشارقة يلتقي مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

حاكم الشارقة يلتقي مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح
10 مايو 2023 16:17

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح.. أهمية بذل المزيد من الجهود من كافة المسرحيين والمختصين، وذلك للنهوض بالمسرح العربي بشكل عام، لأنه يمثّل رمز المحافظة على الهوية واللغة وأصالة المجتمع، ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، الأمين العام، وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي، مشيراً سموه إلى ضرورة أن يجتمع أهل المسرح على المحبة وروح التعاون، دون الالتفات إلى ما يفرّقهم، مما يسهم في زيادة الإنجازات والإنتاج، وتطوير أدوات وتقنيات العمل الفني المسرحي، كأحد أركان الثقافة المجتمعية.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء، بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء من كافة الدول العربية، لافتاً سموه إلى أن الشارقة ظلت على الدوام تقوم بأدوار كبيرة تجاه الاستحقاقات الثقافية، وتجمع المبدعين العرب، والمهتمين بالثقافة والفنون والآداب، لأن ذلك هو واجبها تجاه الوطن العربي الكبير، ومنهم أهل المسرح، الذين يجب أن يكونوا هم القائمون على هذه الجهود.
وتناول سموه، خلال اللقاء، أهمية النهوض بالمسرح المدرسي، في كافة الدول العربية، لأنه الأساس لنقل الثقافة العربية إلى الأبناء من الأجيال الجديدة، مما يرسم ملامح خطة مستقبلية لجيل جديد من المسرحيين ومحبيه، مؤكداً سموه أن المسرح موجود في التراث العربي، وله تاريخ طويل في المجتمعات في المنطقة باعتباره أحد الأدوات الثقافية الأصيلة.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى العمل على مشروع جديد يختص بالمسرح في الدول الأفريقية على الشريط الصحراوي، والمهتمة باللغة العربية والثقافة والتراث العربي، مما يعكس تطور المسرح هناك وأهمية المساهمة في ذلك، وتقديم كافة أشكال الرعاية، للنهوض بالمسرح في تلك المجتمعات.
واستعرض إسماعيل عبد الله الأمين العام الهيئة العربية للمسرح، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة الأول خلال الأيام الماضية بالشارقة، مشيراً إلى أن عمل المجلس أفرز مشروعات جديدة سيتم العمل فيها قريباً، حيث تم وضع تصور جديد للاستراتيجية المقبلة للهيئة، حيث تنتهي العشرية الأولى في العام الجاري 2023.
وأشار إلى أن التركيز خلال العشرية الجديدة سيكون على المسرح المدرسي في الدول العربية، والمهرجانات الوطنية، إلى جانب مهرجان المسرح العربي الذي تستعد جمهورية العراق لاستضافة دورته المقبلة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية توزعت مهامها ما بين التدريب والتأهيل ومشروعات مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة «رابطة أهل المسرح».
من جانبهم، قدم الحضور من أعضاء مجلس الأمناء، شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على اهتمام ودعم سموه الكبير للمسرح في مختلف الدول العربية، والمسرحيين، ومبادرات سموه المتعددة والمتنوعة والتي أثرَتْ المشهد العربي الثقافي، إلى جانب الخطط الطموحة والعمل الكبير الذي تضطلع به الهيئة العربية للمسرح، مما سيسهم في تطوير أدوات وتقنيات المسرح والعاملين فيه.
وأكد أعضاء المجلس حرصهم على كل القيم التي تحدث بها صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك خلال عملهم على وضع أسس وتوجهات استراتيجية عمل الهيئة للعشرية القادمة.

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سلطان القاسمي
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