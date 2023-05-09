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أحدث إصدارات حاكم الشارقة في «أبوظبي للكتاب 2023»

أحدث إصدارات حاكم الشارقة في «أبوظبي للكتاب 2023»
10 مايو 2023 01:21

الشارقة (الاتحاد)
تشارك «منشورات القاسمي» الدار المتخصصة بنشر وتوزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الدورة الـ32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لتقدم للقراء محلياً وعربياً وعالمياً وبلغات عدة كافة مؤلفات سموه.وتعرض «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها مجموعة من الإصدارات الأخيرة لمؤلفات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، منها كتابه التاريخي «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي سبتمبر عام 1507م - فبراير عام 1534م» و«تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م» الكتاب الأكثر مبيعاً في مسقط، وذلك بجناحها الجديد في المعرض الذي سيضم الإصدارات الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف على آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية حية.
ويأتي في مقدمة الإصدارات الجديدة «المعجم التاريخي للغة العربية» وإصدارات أخرى، حيث تقدم الدار نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجديدة لزوار المعرض لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار ويزخر بالتنوع من الكتب والروائع التي يقدمها سموه سنوياً، ويحرص على أن تكون حاضرة في معارض الكتب العربية.
وتضم مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة كتاب «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد» الذي يشكل استكمالاً لمنهج سموه البحثي في قراءة وتصحيح التاريخ العربي والإسلامي.

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