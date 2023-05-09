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ثقافة

خولة للفن والثقافة تطلق «مهرجان الخط»

خولة للفن والثقافة تطلق «مهرجان الخط»
10 مايو 2023 01:25

دبي (وام)
أطلقت «خولة للفن والثقافة» بمقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وبمقر «خولة آرت غاليري» في حي دبي للتصميم، فعاليات «مهرجان الخط» والذي يستمر حتى 30 من مايو الجاري. ويضم المهرجان أعمالاً فنية متنوعة ومتجددة لـ21 فناناً عربياً، منهم 8 فنانين في أبوظبي، و13 فناناً في دبي، إلى جانب برنامج ثقافي تعريفي بفنون الخط العربي يشمل محاضرات تثقيفية وورش عمل فنية تسلط «خولة للفن والثقافة» من خلاله الضوء على جماليات الخط العربي، وجذب انتباه العالم غير العربي لكنوز التراث العربي.
محيط إبداعي
قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة: إن تنظيم هذا المهرجان يأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها «خولة للفن والثقافة» لإحياء فن الخط العربي الأصيل واستقطاب الجمهور نحوه والارتقاء به إلى فضاء عالمي أرحب، نظراً لما يمثله الخط العربي من أهمية واتصال وثيق باللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله، والتي تبرز مخزوناً ثقافياً إبداعياً يعكس ثراء الثقافة العربية.
وأشارت إلى أهمية المهرجان الذي يشكل منصة ثقافية وإبداعية لتبادل الخبرات والتجارب الفنية واستكشاف أفكار جديدة لتطوير فنون الخطّ العربي والإبداع فيه، وتأسيس محيط إبداعي للشباب على أيدي المتخصّصين.
وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرص «خولة للفن والثقافة» على المساهمة في النهوض بقدرات قطاع الثقافة والعمل على تنمية قدرات ثقافية ومعرفية متميزة للمجتمع، بما يضمن مواكبة ركب التطور الثقافي العالمي، ويتناسب مع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مسيرة التطور الثقافي بصفة عامة، من خلال الاهتمام بمجالات الإبداع والفن والثقافة حتى غدت الإمارات ملتقى للمواهب ومنارة للأدباء والكُتَّاب والمفكّرين والباحثين والفنانين الإماراتيين والعرب ومن مختلف أنحاء العالم.
مهرجان شامل
ومن جهتها، قالت ريان حقي مديرة «خولة آرت غاليري»، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مهرجان الخط هو مبادرة أسستها سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي لحماية الخط العربي بكافة أشكاله وأنواعه وكذلك الحفاظ على الثقافة والحضارة العربية. وأوضحت أن النسختين الأولى والثانية من المهرجان تم إطلاقهما في لبنان 2021 و2022، واليوم يتم إطلاقه للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر «خولة للفن والثقافة» الرئيسي، وفي «خولة آرت غاليري» في حي التصميم بدبي.
وأوضحت أن المهرجان ليس فقط معرضاً للوحات فنية، بل هو مهرجان فني يشمل محاضرات وورش عمل فنية يقدمها الفنانون المشاركون لتعرف زوار المهرجان بطرق كتابة الخط العربي، سواء كانت تقليدية أو في قالب عصري جديد، ففي المقر الرئيسي ستتناول المحاضرات أساسيات وتاريخ الخط العربي ومختلف أنواعه وتقنياته، فيما سيتم في «خولة آرت غاليري» التركيز على إبداعات الخط العربي، سواء كانت من خلال المجسمات أو المجوهرات أو الأزياء.
ودعت ريان حقي كافة المهتمين بالثقافة العربية، وبفنون الخط وطلبة المدارس والجامعات، لزيارة المهرجان، حيث تفخر «خولة للفن والثقافة» بتقديم هذه الفنون أمامهم والنهل من معارف الفنانين المتميزين المشاركين في المهرجان.
ومن جانبها، وجهت الفنانة اللبنانية سمراء وهبة، وهي إحدى الفنانات المشاركات في المهرجان، شكرها وتقديرها لـ«خولة للفن والثقافة» لإتاحة الفرصة أمامها لتقديم أعمالها، التي تستند على الخط الكوفي الهندسي، حيث تعمل على تصميم قصص معاصرة من خلال هذا الخط، وكتابتها بطريقة خاصة بها، حيث يمتلك التراث العربي قصصاً غنية غير تقليدية، ودورنا نحن كفنانين إبرازها وتعريفها أمام الجمهور المتذوق.

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