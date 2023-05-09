«رسوم كتب الطفل».. كائنات من لون وحركة

إبراهيم الملا (الشارقة)

يفصح معرض الشارقة لرسوم الطفل 2023، المقام حالياً ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن أساليب تعبيرية تتناوب بين التشخيص والتجريد لتعزّز محتوى النصوص السردية، وتمنح القصص المكتوبة إيقاعاً بصرياً متناغماً مع إيقاع الحبكة في مستوياتها المختلفة، صعوداً وهبوطاً، وإثارةً وتمهيداً، واتسّاقاً وتحوّلاً، فالوسيط التشكيلي يساهم هنا في سدّ حاجة المخيلة المتقّدة لدى الأطفال، والمتعطشة لصيغ تجسيدية تجعل النص متحركاً في أفق جديد ومدهش، فتصبح الكلمات من خلال هذا الوسيط التركيبي أقرب إلى أن تصبح كائنات من ضوءٍ ولونٍ وكتلةٍ وحركة.

تعددت تقنيات الرسم في المعرض، وتم تنفيذها بخامات مختلفة مثل الألوان المائية، والغواش، والأكليريك، والطباعة الرقمية وغيرها، وترجمت هذه الأعمال البصرية اللافتة المرجعيات الثقافية للفنانين، ومدى التصاقهم بالفلكلور القصصي، وبالأصداء الشعبية للرواية الشفهية في بلدانهم، والطبيعة المحيطة بهم، وما تمنحه القصص المكتوبة للأطفال من قيم جمالية مرتبطة بالذاكرة الجمعية، وموجهة لفئات ناشئة تحتاج لدعم نفسي وتحفيز عاطفي كي يكون لها حضور وتأثير في مجالها الأسري، وفضائها المجتمعي.

وشارك في لجنة تحكيم أعمال المعرض، كل من الفنان الإماراتي الرائد عبدالرحيم سالم، والفنانة روزين أغيري من إسبانيا، والفنان المصري هاني صالح، والفنانة الأميركية أندريا دي أكوينو، والفنان الألماني فيتالي كونستانتينوف.

أما المشاركات الإماراتية في المعرض فقدمتها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب والمخضرمين، منهم: ناصر نصرالله، وخالد البنا، وخالد مزينة، ومريم الشامسي، وسناء الفلاسي، ووفاء إبراهيم، وعلياء البادي، وسلامة النعيمي، ومريم البنعلي، وإيمان الرئيسي، وغيرهم، وغلب على الأعمال الإماراتية التنوع البصري على الرغم من وجود نسيج موضوعي يتقاطع مع خصوصية المكان، ومع أنساقه التراثية المتّصلة بمناخات الطفولة وفراديسها المُفْتَقَدَة.

أما الأعمال الدولية والعربية المشاركة في مسابقة المعرض، فرأينا في مستوياتها التعبيرية المتقدمة ما يشبه الترحال البصري المواكب للترحال الذهني وسط أحراش النص، ومديات القصص المكتوبة خصيصاً للأطفال، حيث بدا التوازن ملحوظاً بين رسائل ومضامين الحكاية، وبين أشكال وتعابير الشخصيات المرسومة والبيئة المصدّرة لانفعالاتها وتجاوبها مع الحبكة والسرد.

حيث قدمت أعمال الفنانة المكسيكية ماريانا الكانترا التي استخدمت فيها وسائط رسم متعددة، صيغة تعاطفية بالغة الشفافية مع قصة بعنوان: «طائري الصغير» التي تروي حكاية طفل حزين يغلب عليه الشجن وهو يراقب الطائر الصغير المحبوس في قفص ضيق، ناظراً إلى سرب طيور في فضاء مفتوح، ومجال حرّ، فتتحول الغابات والبساتين من وجهة نظر الطائر السجين إلى نباتات ذاوية وداكنة وكأنها تنطق بلسان حال الطائر الذي يرثي حاله ويعبّر عن واقعه المأساوي بصمت موحش، وهدوء ممزّق، الأمر الذي ينعكس على ملامح الطفل، المشارك للطائر حالته الداخلية المترديّة، فيتحول قميص الطفل إلى ما يشبه قضبان السجن، وبألوان قانية تعبّر عن جرح ذاتي مشترك بين الاثنين.

ويلجأ الفنان الإيراني مجيد يونسي للوسائط المتعددة بين الطباعة والرسم، لتجسيد الأساطير القديمة في بلده، مستعيناً بالخزين العريق لفن المنمنمات الفارسي، وبأساليب وتقنيات الرسوم في الكتب التاريخية التي لا ترضخ لمقاييس وأبعاد تشخيصية محدّدة، بل تسعى لحيازة منظور بصري مواكب لثقل الحكاية، ولعنصرها الأساسية.