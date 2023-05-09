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ثقافة

كوريا الجنوبية ضيف شرف «الإماراتي لكتب اليافعين»

كوريا الجنوبية ضيف شرف «الإماراتي لكتب اليافعين»
10 مايو 2023 01:25

الشارقة (الاتحاد)

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حل «المجلس الكوري لكتب اليافعين» ضيف شرف على «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» ضمن الدورة الرابعة عشرة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، احتفاءً بالثقافة الكورية، وتعزيزاً للحوار الثقافي ومد جسور التعاون والتواصل مع ثقافات العالم المختلفة. 
وجاءت الاستضافة ضمن مبادرة «ضيف الشرف» السنوية التي أطلقها «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» في العام 2015 بهدف ترسيخ العلاقات مع فروع «المجلس الدولي لكتب اليافعين».
ونظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بالتعاون مع القنصلية الكورية في دبي، سلسلة من جلسات قرائية باللغة الكورية وورش عمل للفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى ورش الخط الكوري لضيف الشرف، في المركز الثقافي الكوري في كل من أبوظبي ودبي، حيث شهدت الورش إقبالاً لافتاً من الأطفال واليافعين.
تبادل ثقافي
إلى ذلك، قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نسعى من خلال استضافة المجلس الكوري لكتب اليافعين إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الفروع الوطنية للمجلس الدولي لكتب اليافعين، لتمكين الأطفال واليافعين من اكتشاف الروابط التي تجمع بين الثقافات، والتعرف على أبرز القصص الشعبية في الأدب العالمي، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز القراءة وزيادة التبادل الثقافي بين دول العالم».
ترسيخ العلاقات
من جانبه، قال سمون بيونغ جون، القنصل العام لجمهورية كوريا لدى دولة الإمارات: «مشاركة المجلس الكوري لكتب اليافعين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ضمن استضافة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين للمجلس، تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في مجال الارتقاء بكتب اليافعين وتبادل التجارب والخبرات لإثراء المحتوى المقدم لهذه الفئة من القراء الذين يشكلون أجيال المستقبل».
وشهد جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين المشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل جلسات سرد القصص باللغتين الكورية والإنجليزية، إلى جانب جلسات الفنون والحرف اليدوية والخط الكوري، واستضاف لقاءات مشتركة بين ضيف الشرف وهيئات ومؤسسات ثقافية محلية وهي «هيئة الشارقة للكتاب»، و«مجموعة كلمات»، و«ثقافة بلا حدود»، و«مؤسسة كلمات»، و«جمعية الناشرين الإماراتيين»، و«بيت الحكمة».

كوريا الجنوبية
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
الإمارات
الشارقة
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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