سارة عبدالله: رغم اختلافنا نحن متشابهون

"قد يختلف تفضيلنا للألوان أو لأنواع الطعام، لكننا نتشابه في أشياء أكثر أهمية، نتشابه في كوننا بشراً وأصدقاء ولنا أحلام مشتركة، ولا يعني أن اختلاف أذواقنا وألوان ملابسنا قد يفرقنا"، هذا ما أرادت الكاتبة سارة عبدالله أن تقوله في الجلسة القرائية التي قدمتها للأطفال في جناح "مجموعة كلمات" بمهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023.

وخلال الجلسة جمعت حولها مجموعة من الأطفال، وقرأت لهم كتابها المصور "كم تشبهني" الذي أرادت من خلال حكايته أن تخبر الأطفال أن الاختلافات التي تظهر في طبائع البشر وعاداتهم لا تنفي التشابه الذي يوحدهم ويقوي علاقات الصداقة والتعاون بينهم.

وبعد أن انتهت من قراءة القصة، انتقلت بالأطفال إلى لعبة لتوضيح معنى الاختلاف والتشابه، حيث منحتهم نظارات من ألوان مختلفة، وطلبت منهم التعرف على من يرتدون النظارات التي تتشابه في ألوانها، وسألتهم عن الأطعمة والحلويات التي يفضلونها، فظهر بينهم من يتشابهون في تفضيل بعض أنواع الأطعمة، تمامًا كما ظهر بينهم من يرتدون ألوانًا متشابهة من النظارات.